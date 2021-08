Le grand défi de Maxime Bernier: regagner la confiance des Beaucerons

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a admis d'entrée de jeu que son plus grand défi sera de « regagner » la confiance de la population beauceronne s'il veut retrouver son poste de député, perdu aux mains du Conservateur Richard Lehoux en 2019.

Et quant à l'issue du scrutin au soir du 20 septembre, il a avisé qu'il aimera mieux « perdre avec dignité que de gagner en reniant mes principes », a-t-il déclaré ce matin à Saint-Georges lors du lancement de sa campagne dans la circonscription de Beauce. « Je vais profiter des prochaines semaines pour les convaincre qu'en réalité, je suis le même Maxime Bernier qu'ils ont élu en 2006, 2008, 2011 et 2015.»

L'homme politique y est aussi allé avec une charge à front de train pour dénoncer ce qu'il appelle « la tyrannie médicale de restrictions permanentes » concernant les mesures adoptées par les gouvernements au pays depuis le début de la pandémie de la COVID-19. « Mon principal cheval de bataille est le respect de nos droits et libertés fondamentaux, qui ont été systématiquement violés », a lancé M. Bernier qui s'oppose à la vaccination « forcée » et aux passeports vaccinaux parce que ce sont des mesures « injustes, inefficaces et inconstitutionnelles. »

Pour la campagne électorale en Beauce, il entend passer « 29% » du temps dans le comté. Il ne s'est engagé dans aucune promesse sur des projets précis qu'il voudrait réaliser dans la circonscription parce que « le Canada est cassé [financièrement]. Je ne fait pas de politique de copinage [...] Je suis comme le Beauceron typique. Ça ne me fait pas peur de ramer à contre-courant et de dire ce que je pense, même si la majorité n’est pas d’accord », a conclu Maxime Bernier.

Le chef du PPC participera à plusieurs activités en Beauce dans les prochains jours. Son parti compte présentement 280 candidats sur les 338 circonscriptions du pays, dont 68 sur 78 au Québec.