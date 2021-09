Radio-Beauce accepte les demandes de Richard Lehoux qui participera au débat 

Après discussions avec Radio-Beauce, le candidat conservateur dans la circonscription de Beauce, Richard Lehoux, participera au débat radiophonique prévu demain.

Il a obtenu la certification de la station radiophonique que Maxime Bernier, le candidat et chef du Parti populaire du Canada, sera isolé dans une pièce autre que les autres candidats qui doivent participer à l'événement et n'entrera pas en contact direct avec les personnes présentes sur place.

Plus tôt ce matin, Richard Lehoux avait indiqué ne pas participer au débat pour des raisons de sécurité suite aux derniers développements de la situation épidémiologique dans la région et au fait que M. Bernier est non-vacciné et incapable de prouver qu’il n’est pas porteur du virus de la COVID-19.

« Je suis bien heureux que le groupe radiophonique a persisté en discutant avec tous les candidats pour trouver un terrain d’entente. Je suis prêt à débattre avec les autres collègues demain, avec des mesures sanitaires respectées », de signaler le député sortant par voie de communiqué de presse.

Le débat se tiendra demain à midi sur les stations du groupe, en plus d’être diffusé sur le web. Outre MM. Lehoux et Bernier, il mettra aussi aux prises Philippe-Alexandre Langlois du Parti libéral et Solange Thibodeau du Bloc québécois.