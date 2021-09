Richard Lehoux ne participera pas au débat de Radio-Beauce parce que Maxime Bernier n'est pas vacciné

Le candidat conservateur dans la circonscription de Beauce, Richard Lehoux, ne participera pas au débat prévu demain à Radio-Beauce parce que le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, n'a reçu aucun vaccin contre la COVID-19.

Invoquant des « raisons de sécurité », la décision du député sortant a été rendue suite aux derniers développements de la situation épidémiologique dans la région et au fait que le candidat du Parti populaire, non-vacciné et incapable de prouver qu’il n’est pas porteur du virus, veut se présenter au débat, a-t-on indiqué par voie de communiqué de presse publié ce matin.

L’équipe de campagne de M. Lehoux a eu des discussions avec la station pour voir les autres options possibles. La tenue du débat en virtuel, à l’instar de celui organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges le jeudi 16 septembre, a été déclinée par Radio-Beauce.

Le candidat du PPC organise de plus en plus de rassemblement à l’extérieur de la province et décide de ne pas suivre les mesures sanitaires des autres provinces sur la quarantaine. Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi, il a répondu avoir « pris une chance ».

« Contrairement à l’autre candidat, je ne suis pas prêt à ‘’prendre une chance’’ sur la santé des Beaucerons, qui ont assez donné en matière de mesures sanitaires. Je passe ma campagne sur le terrain d’ici, en Beauce, pour aller à la rencontre de mes citoyens dont des personnes âgées ou plus à risque. C’est à eux que je pense. La vaste majorité des Beaucerons ont fait un énorme effort collectif pour se sortir de la crise. Ce n’est pas vrai que je vais gâcher tout ça pour une personne », a indiqué Richard Lehoux dans son communiqué.

« Advenant un changement de position de la station de radio en décidant de tenir un débat virtuel, il me fera plaisir d’y participer », a conclu le candidat.