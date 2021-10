Saint-Évariste-de-Forsyth: deux candidats pour le poste No 4 de conseiller

Dans la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth, il y a seulement le siège de conseiller du Poste 4 qui est en jeu pour les élections municipales du 7 novembre prochain.

Maurice Lachance, sortant de ce poste, se présente pour un nouveau mandat tandis qu'il devra faire face à Alain Drouin. Tous deux tenteront d'avoir un siège parmi les autres membres du conseil municipal afin d'accompagner Camil Martin, nouveau maire élu par acclamation.

À bientôt 70 ans, Maurice Lachance a vécu toute sa vie à Saint-Évariste-de-Forsyth et fait partie du conseil municipal depuis 14 années durant lesquelles il a siégé essentiellement sur le comité de sécurité civile.

« Partant d’un service incendie regroupant 2 municipalités pour aujourd’hui avoir un service regroupant 4 municipalités et une brigade d’une quarantaine de pompiers. J’ai vu à l’achat et l’aménagement de la caserne. J’ai vu à ce que le service de désincarcération soit doté des meilleurs équipements. J’ai aussi travaillé avec ardeur et fait en sorte que notre municipalité soit desservie par un service de premiers répondants dûment formés », a-t-il précisé dans une lettre envoyée aux citoyens concernés. À ce propos, il compte bien continuer sur cette lancée s’il décroche un cinquième mandat durant lequel il souhaite faire avancer un projet d’agrandissement de caserne notamment.

Parfois aux dépens de sa famille, il est impliqué depuis 42 ans dans toutes sortes de projets au sein de la municipalité qu’il connaît donc très bien. « Mon objectif c’est de continuer les gros projets, dont certains que je ne peux pas dévoiler. Aussi, mon objectif ce n'est pas de dire ce que va faire la paroisse, mais ce que moi je vais faire au sein de la paroisse », a-t-il conclu lors d’une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

En ce qui le concerne, Alain Drouin se présente pour son tout premier mandat au sein de cette municipalité dans laquelle il vit depuis 1969. Il nous a confié, lors d’un entretien téléphonique, avoir ce projet en tête depuis deux ou trois ans déjà.

Ses objectifs en tant que conseiller municipal sont tournés vers les citoyens. Il souhaite que Saint-Évariste-de-Forsyth puisse garder ses aînés et il voudrait ramener du monde pour faire avancer l’économie de la municipalité.

« Il faudrait aussi s’occuper des rangs, savoir s’ils sont bien entretenus l’été et l’hiver, etc. J’ai une bonne intention, on verra ce qu’il advient », a-t-il finalement indiqué.

Conseil municipal élu par acclamation

Camil Martin, seul postulant au poste de maire de Saint-Évariste-de-Forsyth, a donc été élu par acclamation.

Les autres sièges se répartissent comme suit :

- Conseillère Poste 1: Martine Giguère (Réélue)

- Conseiller Poste 2: Léandre Lessard (Réélu)

- Conseiller Poste 3: Gilles Daraîche (Réélu)

- Conseiller Poste 5: Martin Hallé (Élu)

- Conseiller Poste 6: Jean-François Major (Élu)