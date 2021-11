Saint-Théophile: Alain Chabot et Richard Vigneault sont candidats à la mairie

Alain Chabot et Richard Vigneault se présentent tous deux au poste de maire pour la municipalité de Saint-Théophile, en vue des élections municipales du 7 novembre.

Les deux candidats considèrent avoir le temps qu’il faut pour occuper ce poste au sein de la municipalité.

Richard Vigneault, âgé de 67 ans, a vécu toute sa vie à Saint-Théophile, il a donc vu la municipalité évoluer et les installations s’améliorer. Pour sa toute première candidature au titre de maire de la municipalité, il vise essentiellement à défendre les intérêts des citoyens. « Je me présente pour être à l’écoute des citoyens et les représenter », a-t-il confié lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

D’après lui, bien que les infrastructures soient très bonnes, il y a toujours place à amélioration, au niveau du parc notamment ou pour les jeunes. Cependant, il estime que tout doit être prévu en fonction de ce que Saint-Théophile a la capacité de payer. « Pour moi c’est très important, surtout par les temps qui courent. Je ne pense pas que c’est le temps de s’endetter. » Partant de ce principe, son tout premier objectif en tant que nouveau maire serait de changer la déneigeuse.

Pour sa part, Alain Chabot, 54 ans, habite la municipalité depuis seulement cinq ans, mais il y paie les taxes depuis plus de 20 ans puisqu’il a eu une entreprise et un terrain avant d’y résider. C’est à la demande des hommes d’affaires de Saint-Théophile qu’il a finalement décidé de déposer sa candidature à la mairie, a-t-il raconté à EnBeauce.com dans une entrevue téléphonique.

En ce qui concerne ces projets de maire, il souhaite développer le tourisme, le milieu commercial et le secteur résidentiel. Le tourisme serait un point essentiel de son mandat. « Il y a de l’agrotourisme qui attire beaucoup de monde de l’extérieur, mais on veut faire un ensemble de tout. Il y a du plein air et beaucoup d’érablières, on a une très grande superficie touristique. » Il voudrait également attirer des résidents. « Il y a du monde qui pense que Saint-Théophile c’est loin, mais on est à 20 minutes de Saint-Georges, c’est très proche. Et puis pour les taxes municipales, c’est beaucoup moins dispendieux, en plus on a toutes les commodités. »

Avec plus de trente ans dans le domaine d’affaires, Alain souhaite mettre son expérience au service de la municipalité.

Conseil municipal élu par acclamation

Autre que le poste de maire, celui de conseiller No 4 sera également au scrutin de ce dimanche 7 novembre. Michel Paquet fera face à la sortante, Caroline Veilleux. Les autres membres du conseil ont été élus par acclamation, car ils n'avaient pas d'adversaire.

On retrouve ainsi :

- Conseiller Poste 1: Keven Lefebvre (Élu)

- Conseiller Poste 2: Mario Gilbert (Réélu)

- Conseiller Poste 3: Fabien Couture (Réélu)

- Conseiller Poste 5: Ghislain Faucher (Réélu)

- Conseiller Poste 6: Dominique Fortin (Élu)