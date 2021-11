Dix heures avant la fermeture des bureaux de vote

Aujourd’hui, les citoyens québécois sont invités un peu partout dans la province à aller voter pour leur maire et leur conseiller. Les électeurs ont jusqu’à 20 h pour exercer leur droit.

Dans la MRC Robert-Cliche, ce sont trois municipalités qui devront choisir leur maire : Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Séverin. Dans la MRC de Beauce-Sartigan un total de huit municipalités qui auront le choix de celui ou celle qui sera à la tête du conseil : Lac-Poulin, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Martin, Saint-René et Saint-Théophile. Finalement, dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, trois municipalités pourront voter : Frampton, Saint-Bernard et Sainte-Hénédine.

Pour connaître également les candidats pour les postes de conseiller, vous pouvez relire nos résumés pour chaque MRC.

Où voter ?

Pour connaître votre bureau de vote, consultez l’avis reçu par la poste ou sinon auprès du président d’élections de votre municipalité.

Si vous travaillez, votre employeur doit vous accorder au moins quatre heures consécutives pour aller exercer votre droit pendant que les bureaux sont ouverts, et ce, sans diminution de salaire ni autre sanction. Cette période n’inclut pas le temps normalement accordé pour les repas. Toutefois, votre employeur n’est pas tenu de vous accorder ce congé systématiquement ; il peut notamment refuser de le faire si vous avez déjà voté ou si vous n’en avez pas fait la demande.

Consignes sanitaires pour les électrices et les électeurs

Étant donné la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées sur les lieux de vote. Le processus électoral a été adapté pour assurer la sécurité des électrices, des électeurs et du personnel électoral. Les mesures en place découlent du protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de toute élection municipale, qui a été établi par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Élections Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.