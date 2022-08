« Le Québec compte sur vous les Beaucerons » - Éric Duhaime

« Le Québec compte sur vous les Beaucerons! » C’est le message que le chef du Parti Conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a lancé à la foule de membres en délire qui se trouvait cet après-midi sur l’île Ronde à Beauceville.

« La Beauce a un rôle très important dans ce qui est en train de se passer au Québec. Il y a un mouvement qui se crée, il y a une vague qui se lève et vous êtes la piscine à vagues. C’est ici que ça va partir! Vous êtes l’épicentre. C’est ici que va partir le mouvement et le changement au Québec le 3 octobre », a proclamé le chef sous une pluie d’applaudissements.

Plus de 1 000 personnes étaient présentes. Pour l'occasion, Éric Duhaime était accompagné de ses candidats du territoire, dont ceux de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Jonathan Poulin et Olivier Dumais.

Justement, le candidat Olivier Dumais a lui aussi fait appel à ces concitoyens. « La game commence demain, c'est là qu’on a besoin de vous comme jamais! » Rappelons qu’il est déjà connu dans la région puisqu’il est le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon et le président du comité de sécurité de la MRC Nouvelle-Beauce.

Plus déterminé que jamais, le chef du parti était surpris et heureux de voir le monde réuni à cette rencontre. « On est les plus motivés, on est les plus bruyants et bien maintenant il faut être les plus convaincants pendant 37 jours! Une campagne électorale ça sert à avoir du mouvement. On ne veut pas être premier au jour un, on veut être premier le jour du scrutin! Ils pensent que vous êtes des têtes dures, le 3 octobre vous allez leur prouver! »

Il a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises l’importance de la position de Chaudière-Appalaches pour ses élections. En effet, c’est la région qui a le plus voté pour la CAQ lors du scrutin de 2018. « Mais la CAQ vous a ignoré, vous a méprisé. Il y a sept députés de la CAQ dans la région et ils n'ont pas été foutus que vous ayez un ministre qui siège à la table des ministres », a-t-il affirmé. Un discours largement approuvé par le public.

En ce sens, l’avocat qu’est Jonathan Poulin n’a pas mâché ses mots quant au gouvernement en place et sa volonté de renverser la situation à l’avantage du PCQ. « La prochaine élection va être extrêmement importante. On fait face à un gouvernement qui a une incapacité chronique à gérer les crises. Les Beaucerons ont besoin d’un porte-parole de la Beauce à Québec et non d’un porte-parole d’un parti politique qui part de Québec et qui vient dans leur comté! »

Des enjeux pour la Beauce

Jonathan Poulin est revenu sur les problèmes dans les CHSLD, les listes d’attente pour avoir un médecin et l’importante crise du logement qui s’installe. « Le gouvernement vient avec des mesurettes. Ils mettent des plasters sur des plaies ouvertes! »

À l’échelle du Québec, Éric Duhaime a notamment insisté sur l’importance de réduire les taxes sur le prix de l’essence pour aider les citoyens et sa volonté de réaliser plus d’infrastructures sportives pour les jeunes.

En ce qui concerne la Beauce, Jonathan Poulin et Olivier Dumais s’entendent sur certains points majeurs que sont :

La taxation et la fiscalité,

Une nouvelle recette pour le système de santé. « On prend tout le temps la même recette. On fait juste changer l’outil avec lequel on brasse la soupe, mais c’est toujours les mêmes ingrédients et donc pour moi c’est de pouvoir apporter la contribution du privé en santé, en Beauce et à Saint-Georges », a appuyé le candidat de Beauce-Sud,

Un meilleur partenariat régional avec les maires, entre les municipalités, pour avoir plus de pouvoir.

Olivier Dumais relève également les problèmes liés à l’immigration pour le milieu du travail. « Ce n’est pas de notre ressort, mais on va mettre la pression pour qu’il y ait moins de bureaucratie et de paperasses! »

Le Parti Conservateur du Québec mise donc sur la volonté de changement des Beaucerons pour faire élire ses candidats.

Rappelons que la Coalition Avenir Québec va déclencher la campagne électorale ce dimanche 28 août. S'en suivront 37 jours de campagne jusqu'au scrutin du 3 octobre prochain.