Les mesures sanitaires, « c'était pas pour le 'fun' », rappelle François Legault

Voir la galerie de photos

Le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre, François Legault, a choisi de se rendre ce matin au Manoir Le Quartier à Saint-Georges pour annoncer le troisième volet de son programme Bouclier anti-inflation portant sur l’aide financière offerte aux aînés de 70 ans et plus.

Selon la proposition de la CAQ, le soutien financier aux aînés passera de 411 $ à 2 000 $ par année. Il rejoindra près de 360 000 aînés supplémentaires, pour atteindre un total de près de 1,1 million d’entre eux. Cela signifierait qu’un couple d’aînés à revenu modeste pourrait recevoir jusqu’à 4 000 $ par an. Le montant donné variera en fonction du revenu, a indiqué M. Legault.

Lors de l'annonce, il était accompagné des candidats Samuel Poulin (Beauce-Sud), Luc Provençal (Beauce-Nord), et Stéphanie Lachance (Bellechasse).

M. Legault a aussi senti le besoin d'expliquer à la cinquantaine de résidents de l'établissement venus l'accueillir, pourquoi son gouvernement a dû adopter les mesures sanitaires durant la pandémie. « On a agi comme gouvernement responsable car on voulait sauver des vies », a-t-il signalé aux personnes âgées présentes.

Questionné plus tard durant la conférence de presse s'il avait sciemment choisi la Beauce pour passer un message particulier concernant la COVID-19 — la région a été parmi les plus récalcitrantes au Québec à accepter les mesures sanitaires et la vaccination — le premier ministre a dit qu'il allait en parler dans toutes les régions. « C'est important que les gens comprennent que c'était pas pour le 'fun' qu'on a mis en place des mesures [...] Avec raison, bien des personnes étaient tannées des mesures mais on a fait ça pour sauver des vies. Je le dis ici, et je vais le dire ailleurs dans d'autres régions », a soutenu le chef de la CAQ.

Quant à la nomination d'un ministre pour le territoire de Chaudière-Appalaches, dans l'éventualité du maintien au pouvoir de la CAQ, le premier ministre a indiqué qu'il allait seulement commencer à réfléchir à la question à compter du 4 octobre, en rappelant les nombreux critères dont il doit tenir compte dans l'élaboration d'un conseil des ministres. « On a une qualité d'équipe extraordinaire, incluant nos deux candidats ici (Samuel Poulin et Luc Provençal) qui sont très ministrables », a conclu François Legault.