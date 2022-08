Campagne électorale: François Legault s'arrête en Beauce

« Durant les quatre dernières années, on a avancé. Pendant la pandémie, on a été un gouvernement responsable. On a défendu nos valeurs, ce qu'on est comme Québécois. On est pas obligé de faire un référendum sur la souveraineté pour défendre ce qu'on est [...] Pis on va continuer de travailler au cours des quatre prochaines années pour qu'on soit encore plus fier! »

C'est essentiellement le message qu'est venu livrer le premier ministre du Québec et chef de la CAQ, François Legault, lors d'un rassemblement partisan qui s'est tenu hier soir au Restaurant Normandie Sabreur de Beauceville.

Outre les députés sortants de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, on retrouvait les candidates et candidats des cinq autres comtés de Chaudière-Appalaches.

« Ma première fierté, c'est d'être Beauceron. Ma deuxième fierté, c'est d'être Québécois. Mais ma troisième fierté, c'est d'être un membre de la CAQ et d'être avec François Legault », a déclaré le député Provençal aux quelque 250 personnes présentes, dont plusieurs maires de Beauce-Nord.

Ce matin, le premier ministre poursuit son passage dans la région alors qu'il fera une annonce lors d'une conférence de presse qui se déroulera au Manoir du Quartier à Saint-Georges.