Élections fédérales: la campagne en Beauce se démarque déjà!

Encore une fois, la Beauce se démarquera sûrement sur la scène nationale, quant à la campagne qui sera menée sur le terrain, en vue du scrutin des élections fédérales du 28 avril, une date confirmée aujourd'hui par le premier ministre, Mark Carney.

Déjà, il y a eu le coup de théâtre de vendredi dernier, alors que le député, Richard Lehoux, a annoncé qu'il ne solliciterait pas un troisième mandat, après avoir été confirmé comme candidat officiel du Parti conservateur par son chef, en avril de l'an dernier.

S'il a expliqué dans sa lettre de retrait que cette décision était motivée par «des raisons personnelles», il a laissé entendre que le changement de garde complet à l'exécutif de l'Association du Parti conservateur de Beauce, en mai 2024, qui était hostile à sa nomination, avait pesé dans la balance de se retirer de la course.

Malgré ce départ, des sources proches des instances nationales de la formation politique ont confirmé qu'il y aurait bel et bien un candidat porte-étendard conservateur qui sollicitera l'appui des Beaucerons. Le nom qui circule présentement est celui de l'ancien hockeyeur et homme d'affaires Jason Groleau, de Saint-Georges. Sa candidature devrait être officiellement rendue publique au cours des prochains jours.

L'attention sera aussi tournée vers le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, qui a annoncé le 13 février dernier, en conférence de presse à Saint-Georges, qu'il voulait reprendre son siège de député fédéral, perdu à l'élection de 2019 devant Richard Lehoux. Il s'agira de sa troisième tentative de revenir dans le comté qu'il a représenté pendant 13 ans.

Sa campagne portera principalement sur l’abolition de la gestion de l’offre en production laitière, la défense de l'économie de la Beauce et du Canada, à l'ère du président américain Donald Trump, l'arrêt de l'immigration de masse, la protection des emplois et du logement et le rétablissement des «valeurs canadiennes.»

Vendredi, le politicien de 62 ans a été le premier à réagir vivement au retrait de la vie politique du député Lehoux. «À mon avis, le Parti conservateur a paniqué et décidé de tasser ce personnage sans saveur et sans couleur (Richard Lehoux), dont la seule valeur politique a toujours été qu’il représentait les intérêts du cartel du lait. Ils craignent que je regagne le comté [...] Je suis prêt à affronter n’importe quel poteau conservateur qui le remplacera!», a-t-il déclaré par voie de communiqué de presse.

Deux candidatures confirmées

Deux autres partis fédéraux ont confirmé le nom des personnes qui feront la course.

Pour le Parti libéral du Canada, il s'agit de Maryelle Doumbia. Selon le site Internet de la formation politique, la dame aurait été élue par acclamation lors d'une investiture tenue le 30 janvier 2025.

La candidate a créée une page Facebook il y a quatre jours seulement, dans laquelle elle indique résider à Beauceville.

EnBeauce.com a tenté de joindre Mme Doumbia, mais sans succès.

Par ailleurs, c'est Gaétan Mathieu qui représentera le Bloc québécois, a-t-on appris dans un communiqué de presse émis aujourd'hui après l'annonce du déclenchement des élections.

Le natif de Beauceville et résident de Saint-Georges a consacré sa vie à l’enseignement et à la promotion du sport auprès des jeunes, tant au niveau secondaire que collégial. «Comme entraîneur-chef de football, il a transmis non seulement sa passion pour l’activité physique, mais aussi des valeurs fondamentales; le travail d’équipe, la rigueur et la persévérance. Ces qualités ont marqué et enrichi la vie de nombreux jeunes qu’il a accompagnés», peut-on lire dans le document.

Il a aussi été membre du conseil d’administration du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ-CA) pendant plus de 10 ans, et secrétaire de la Fondation des Condors du Cégep Beauce-Appalaches depuis plus de 20 ans.

«En choisissant de se présenter sous la bannière du Bloc Québécois, Gaétan Mathieu souhaite redonner à sa communauté et incarner les valeurs qui lui tiennent à cœur. Il est convaincu que les Beaucerons sont prêts à soutenir un parti qui reflète leurs aspirations profondes. L’esprit d’indépendance et de réussite, si caractéristique de la région, témoigne de la capacité des citoyens de la Beauce à se gouverner eux-mêmes», conclut le communiqué de presse.

Quant au Nouveau Parti Démocratique et au Parti vert du Canada, les pages officielles web des deux formations n'affichaient aujourd'hui aucune candidature pour la circonscription de Beauce.