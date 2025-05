Le candidat Gaétan Mathieu en six réponses

Voir la galerie de photos

Le jour du scrutin arrive à grand pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C'est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidate et à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaitre. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Vous avez aussi la possibilité d'écouter le candidat les formuler de vive voix dans la capsule vidéo qui accompagne cet article.

Aujourd'hui: Gaétan Mathieu du Bloc Québécois.

1. Si vous deviez retenir une seule période de votre vie jusqu’à aujourd’hui, laquelle serait-ce, et pourquoi?

La période la plus satisfaisante a été d’implanter et de développer la ligue printanière de football pour les écoles primaires de la région et de quelques écoles secondaires qui n’avaient pas d’équipe. Voir 400 à 500 jeunes sur les terrains en même temps, c’était très gratifiant. De ces organisations ont émergé des joueurs de haut niveau, dont les frères Auclair, Antony (Super Bowl avec Tampa Bay) et Adam (Saskatchewan et Ottawa), Christopher Fortin, Adam Lachance et Louis-Gabriel Hallé de niveau universitaire américain et canadien, et d’autres encore.

Mes trois participations au Bol d’Or dont un championnat provincial en 1988, ont été marquantes au cours de ma carrière d’entraîneur-chef.

La Beauce, c’est une région dynamique capable de compétitionner avec les grands et pas seulement en sport, mais dans tous les domaines.

2. Quelles sont les qualités d’un bon député?

Être à l’écoute de tous les citoyens de sa circonscription et accessible pour eux. Être rassembleur et orienter les échanges et les discussions dans le sens des intérêts communs. Il doit bien connaître sa région, et être au fait des enjeux et défis des organisations et organismes de son territoire en tout temps, faire une bonne lecture et un décodage adéquat de ce qui se passe dans l’environnement politique du Québec, du Canada et de l’international pour voir venir ce qui peut avoir un impact sur la région.

Un bon député doit être capable de prendre des décisions, de dire la vérité en toute transparence et être proactif dans les dossiers à défendre. Il faut qu’il puisse s’adapter aux imprévus et trouver des stratégies pour régler des situations avant que des crises surviennent.

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d’action pour la circonscription?

Deux points principaux en commençant. Appuyer et défendre le projet de loi sur la Gestion de l’offre, pour défendre les intérêts des producteurs de la Beauce. Protéger les acquis de ce programme de longue date. Et compte tenu de la situation imprévisible et instable de l’économie actuelle, il faut soutenir le Québec pour prendre en main la situation. En aidant à la diversification de son économie et de ses échanges internationaux. C’est pourquoi je soutiendrai tous les programmes qui visent le lien d’emploi dans les entreprises touchées par les tarifs pour ne pas perdre le savoir-faire et les expertises déjà en place. Aussi crucial pour le travailleur qui ne perd pas ses acquis et peut maintenir sa qualité de vie.

Je soutiendrai, de toute la force de mes convictions, le dépôt du projet de loi pour hausser la pension de vieillesse des 65 à 74 ans de 10 %. En plus, ce projet vise à augmenter le seuil permettant aux personnes touchant le Supplément de revenu garanti de travailler davantage et des incitatifs fiscaux pour les aînés qui choisissent de rester sur le marché du travail. D’autre part, améliorer le logement, hausse la qualité de vie de plusieurs groupes dans la population ; les premiers acheteurs de maison, les jeunes, les étudiants, les travailleurs à revenu plus faible et moyen, les immigrants et les personnes à la retraite. Des mesures concrètes et efficaces, telles que l’abolition de la TPS pour les acheteurs d’une première maison neuve ainsi que sur les services afférents. Un meilleur arrimage entre les programmes du fédéral, du Québec et des municipalités. Et finalement, je réclamerai le transfert sans condition de toutes les sommes investies en logement.

La Beauce a un taux de chômage très bas ; les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels pour combler les besoins en main-d’œuvre et assurer le dynamisme de la Beauce, tant dans l’industrie, le commerce que l’agriculture. La Beauce demande une clause grand-père et le Bloc Québécois exige une période de transition de 3 ans. Cette période transitoire permettra aux entreprises de trouver des solutions en lien avec ce qui ait été convenu avant septembre 2024. Cette modulation se fera de manière intelligente, en trouvant des compromis entre les besoins des entreprises et celui des travailleurs étrangers temporaires. C’est un drame pour ces personnes qui vivent beaucoup de détresse liée à cette incertitude. Le Bloc travaillera à obtenir des permis sectoriels et régionaux ouverts pour les travailleurs étrangers temporaires.

4. Quel rôle devrait jouer le gouvernement fédéral quant à l’administration de la santé?

Le gouvernement fédéral ne doit aucunement empiéter sur les champs de compétence provinciaux et territoriaux. Ce sont les provinces et territoires qui connaissent leurs régions, leur population et les défis de santé qui leur sont propres. Leurs conditions de santé publique et environnementale spécifiques.

Les transferts en santé qui sont réclamés depuis plusieurs années doivent être fait sans accrocs et retard puisque les provinces en ont besoin pour gérer leurs systèmes de santé de façon optimale. Ces transferts doivent être augmentés pour que les provinces puissent agir et remplir leur rôle sans empiètement ou ingérence fédérale.

Santé Canada joue un rôle dans le système de santé canadien, mais ses mandats doivent rester dans son champ de compétence fédérale. Il ne doit pas chevaucher les responsabilités des provinces, c’est cette attitude qui irrite le Québec.

Santé-Canada et les autres entités fédérales œuvrant en lien avec la santé, (l’Agence de la santé publique du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et les Instituts de recherche en santé, la commission canadienne de sûreté nucléaire… et les partenaires internationaux doivent agir en complémentarité avec les provinces et territoires et non essayer sans cesse de s’ingérer et d’empiéter.

Des relations basées sur la confiance, ça se bâtit sur des gestes concrets et sur le respect des compétences.

5. En matière d’immigration, croyez-vous qu’il faille adopter une approche différente selon les provinces et les régions ? Quels ajustements préconisez-vous pour répondre aux besoins spécifiques de milieux comme celui de la Beauce?

Chaque province et territoire à ses particularités. Mêmes accros avec le gouvernement fédéral en immigration. Ingérence et allongement des délais, duplications et chevauchements. Pas d’écoute, pas de consultation avant décision. Le Bloc exige le transfert au Québec de tous les pouvoirs en immigration et que le fédéral consulte le Québec.

Oui il faut adopter une approche différente. En Beauce, les organisations, les entreprises et les organismes ont développé des façons de faire pour maximiser leurs interventions et se concerter. Une table stratégique en immigration a été mise en place et regroupe des représentants des acteurs économiques et communautaires. Cette table reçoit l’appui des municipalités. Je suis allé à la rencontre d’organismes économiques ; Conseil économique de Beauce, Beauce Centre Économique et Développement économique Nouvelle-Beauce, Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, et le Centre Jeunesse Emploi, entre autres. Des maires aussi. Et l’UPA. Chacun selon leurs préoccupations a mentionné des inquiétudes relativement aux règlements de septembre 2024 sur les travailleurs étrangers temporaires. Le nuage de menaces de tarifs sur leurs têtes et ce que cela apporte en lien avec les pertes d’emploi et les impacts majeurs dans le domaine du communautaire en rajoute en plus.

L’immigration en Beauce c’est une question de survie pour les entreprises, pour le commerce, pour l’économie dynamique que les Beaucerons ont développée au fil du temps. Des entrepreneurs, des créatifs, des gens novateurs, des débrouillards. Des organismes communautaires qui se dévouent pour agir en complémentarité avec leur milieu et répondre aux besoins pressants avec le peu de ressources disponibles pour ce faire. Une belle alliance entre les intervenants de tous les secteurs.

Comme candidat du Bloc en Beauce, l’écoute des groupes qui connaissent le mieux la situation, ceux qui sont au cœur de cette immigration et qui la vivent au quotidien, c’est ma base. Ce sont eux qui voient le mieux les solutions qui seraient les plus appropriées. Et, être à l’écoute de ces immigrants temporaires qui adoptent notre région et qui contribuent à son développement.

6. Les programmes fédéraux d’investissement en infrastructures régionales sont à peu près inexistants. Croyez-vous qu’il serait souhaitable d’en mettre sur pied?

Le Bloc Québécois réitère que le rôle du fédéral en matière d’infrastructure se résume à sa participation financière. Le Bloc proposera de doubler le financement du transport collectif et de soutenir les projets sélectionnés par le gouvernement du Québec.

Pour ma part, je trouve important de faire comprendre que les besoins dans les régions, hors grands centres urbains sont différents et modulables selon les besoins et situation géographique.

Je sais que les préoccupations de plusieurs municipalités de la Beauce, sont tournées vers un troisième lien rive nord - rive sud. Plus particulièrement pour Saint-Georges de poursuivre l’autoroute 73 vers le sud pour désengorger le centre-ville et le lien principal qui traverse la ville. Je comprends ces préoccupations, cependant il n’y a pas de projets concrets sur la table. Je tiens à apporter un bémol dans les commentaires que j’ai entendu dans la région. Le troisième lien et le tramway seraient selon moi, complémentaires. Depuis des années, les tenants d’un point de vue et de l’autre sont mis en opposition. Ces deux moyens devraient être mis ensemble dans une optique de transport modal et de développement durable, avec des moyens incitatifs et une vision d’aménagement du territoire. Mais encore ici ce que le fédéral peut faire, c’est de participer financièrement en écoutant et considérant les besoins des provinces. C’est ce que moi j’exigerais.

Le développement des infrastructures c’est une compétence provinciale et municipale. Donc encore une fois, exiger le versement des sommes prévues pour les infrastructures. Aux provinces, territoires et municipalités de prioriser les besoins selon leurs particularités régionales. Mais obligatoirement dans une perspective de développement durable et de finance verte. Dans une vision d’adaptation aux changements climatiques ; décarbonation, innovation en milieu industriel, et en investissant dans nos énergies propres et en désinvestissant du pétrole et du gaz. Je le répète, pas d’oléoducs polluants sur nos terres agricoles ni à proximité de nos cours d’eau.

Des investissements en infrastructures mieux ciblés, régionalisés. Des décisions prises en lien avec des études solides sur les besoins des régions et en concertation. Dans une vision de développement durable pour les générations actuelles et futures. Penser global et agir local.