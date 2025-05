Le candidat Jason Groleau en six réponses

Voir la galerie de photos

Le jour du scrutin arrive à grand pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C'est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidate et à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaitre. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Vous avez aussi la possibilité d'écouter le candidat les formuler de vive voix dans la capsule vidéo qui accompagne cet article.

Aujourd'hui: Jason Groleau du Parti conservateur du Canada

1. Si vous deviez retenir une seule période de votre vie jusqu’à aujourd’hui, laquelle serait-ce, et pourquoi?

La naissance de mes deux filles. Élever un enfant, c’est un contrat à vie de faire tout ce que l’on peut pour qu’il possède les meilleurs outils afin d’avoir un bel avenir. C’est principalement pourquoi je me suis lancé en politique : m’assurer qu’entre autres cette génération qui nous succède ait de beaux jours, qu’elle puisse s’acheter une maison abordable, qu’elle puisse bien vivre et prospérer.

2. Quelles sont les qualités d'un bon député?

Être à l’écoute des gens, être présent et accessible. Il faut être également déterminé et franc, tout en restant humble. Il doit se rappeler à tous les matins que c’est plus de 100 000 Beauceronnes et Beaucerons qui comptent sur lui pour prendre les meilleures décisions possibles à Ottawa.

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d'action pour la circonscription?

— Supporter l’économie et les entreprises en soustrayant la paperasserie et en donnant de meilleures incitatifs pour investir dans la région.

— Veiller au bien-être des aînés en leur permettant une meilleure retraite et des impôts plus bas.

— Mettre plus d’argent dans les poches de la classe moyenne en réduisant taxes et impôts.

4. Quel rôle devrait jouer le gouvernement fédéral quant à l'administration de la santé?

Le rôle que le gouvernement fédéral devrait jouer quant à l’administration de la santé en est un qui respecte les champs de compétence des provinces. Ce sont les mieux placées pour connaître leurs propres besoins. C’est pourquoi un gouvernement conservateur s’engage à maintenir les transferts en santé afin que les provinces, dont le Québec, puissent compter sur un financement stable et prévisible à long terme.

5. En matière d’immigration, croyez-vous qu’il faille adopter une approche différente selon les provinces et les régions?Quels ajustements préconisez-vous pour répondre aux besoins spécifiques de milieux comme celui de la Beauce?

Pour avoir visité plusieurs entreprises en Beauce, je sais que les besoins de main-d’œuvre de travailleurs étrangers temporaires sont criants. Et il serait irresponsable de croire que les besoins, par exemple, en Colombie-Britannique et ici sont identiques. Au Parti conservateur du Canada, nous sommes conscients des défis liés à la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs régions du Québec, dont la Beauce. Un gouvernement conservateur s’engage à collaborer avec Québec et les PME pour rencontrer leurs besoins.

6. Les programmes fédéraux d'investissement en infrastructures régionales sont à peu près inexistants. Croyez-vous qu'il serait souhaitable d'en mettre sur pied?

Non seulement ils sont peu nombreux mais, quand il y en a, ils sont souvent mal adaptés aux régions comme la Beauce et trop rigides. Tant que ces programmes respectent les champs de compétence des provinces et qu’ils n'alourdissent pas les tâches des fonctionnaires avec plus de paperasse, je crois qu’il serait souhaitable de mettre sur pied des programmes pour investir pour nos infrastructures dans les régions.