La candidate Annabelle Lafond-Poirier en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grand pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C'est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidate et à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaitre. Les réponses écrites sont publiées intégralement ci-bas. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la candidate les formuler de vive voix dans la capsule vidéo qui accompagne cet article.

Aujourd'hui: Annabelle Lafond-Poirier du Nouveau Parti Démocratique.

1. Si vous deviez retenir une seule période de votre vie jusqu’à aujourd’hui, laquelle serait-ce, et pourquoi?

Pour moi c’est le début de ma relation avec ma fiancée. C’est vraiment à ce moment que j’ai commencé à me comprendre et d’avoir une vision de ma vie et de mon futur. Comme vous le savez, les familles sont vraiment le cœur de notre société, donc c’est au début de ma famille que je tiens le plus.

2. Quelles sont les qualités d’un bon député?

Une bonne écoute et une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d’action pour la circonscription?

a) S’assurer que le Canada n’a plus besoin de dépendre de la main-d’œuvre étrangère temporaire pour son secteur agricole.

b) Garantir un médecin de famille ou médecin de première ligne à chaque personne dans les régions.

c) Protéger notre souveraineté nationale en réduisant notre dépendance au marchés mexicains, américains et européens pour notre sécurité alimentaire.

4. Quel rôle devrait jouer le gouvernement fédéral quant à l’administration de la santé?

Pour ce qui est de l’administration de la santé, il faut comprendre que c’est avant tout le domaine des provinces. Ceci est assuré par la constitution, et je ne ferai pas d’allusions à l’idée de réécrire cela. Cependant, le fédéral a quand même la responsabilité d’allouer des fonds pour le bon fonctionnement du système de santé. C’est aussi leur responsabilité de s’assurer que ces fonds-là sont bien utilisés.

Le NPD a comme plan de garantir à chaque personne même dans les petits villages et les régions éloignées accès à un médecin de première ligne d’ici 2030. Ceci sera accompli avec une allocation efficace des fonds disponibles et avec un suivi méticuleux de leur utilisation.

5. En matière d’immigration, croyez-vous qu’il faille adopter une approche différente selon les provinces et les régions ? Quels ajustements préconisez-vous pour répondre aux besoins spécifiques de milieux comme celui de la Beauce?

Oui. À 100%. N’importe quelle politique gouvernementale a besoin de tenir en compte les besoins spécifiques des endroits affectés et de prendre en considérations les personnes et les entreprises impliquées.

De base, il faut s’avouer que le système agricole dépend énormément de la main d'oeuvre étrangère. Il faut aussi s’avouer que le système existant nécessite que les producteurs agricoles trouvent constamment du nouveau monde pour effectuer le travail, et en même temps, créent souvent une situation où on est en pénurie de main d’œuvre.

Le NPD veut régulariser le système d’immigration en travail direct avec les provinces. On veut que ça soit beaucoup plus simple et stable non seulement pour les immigrants travailleurs, mais aussi pour les producteurs agricoles qui dépendent d’eux.

6. Les programmes fédéraux d’investissement en infrastructures régionales sont à peu près inexistants. Croyez-vous qu’il serait souhaitable d’en mettre sur pied?

En fait, grâce au travail fait en partenariat avec le NPD et le gouvernement canadien, des investissements de 200 M$ par année sont déjà mis en place pour le développement des communautés régionales. De plus, des investissements d’un milliard de dollars par année pour sont dédiés à l’infrastructure de transport et d’échanges commerciaux, incluant 500 M$ spécifiquement alloués à l’agrandissement du réseau d’internet à haute vitesse dans les régions.

De plus, le NPD veut ajouter de grands investissements dans le réseau de chemins de fer pour simplifier le transport des biens agricoles et forestiers. Après cela, il faut tenir en compte le plan d’énergie vert du NPD, qui inclut l’électricité éolienne et toute l’infrastructure nécessaire pour la supporter, ce qui aidera énormément la région de Beauce.

Bref, pour répondre à la question de façon simple: oui, en plus des énormes efforts et investissements déjà en place, il serait bien le temps de mettre le NPD au siège du gouvernement pour qu’on soit capable de mettre sur pied le reste de notre plan d’infrastructure qui va servir à supporter les régions.