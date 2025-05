La campagne en bref — Jour 33

Voici quelques dépêches en ce Jour 33 de la campagne électorale fédérale pour le circonscription de Beauce.

— EnBeauce.com publie d'ici la fin de la campagne les réponses reçues des candidates et candidats qui se font la course en Beauce. Chaque article s'accompagne d'un entretien vidéo où les protagonistes formulent de vive voix leurs réponses. Le premier a été diffusé hier (► Le candidat Jason Groleau en six réponses). Ce soir, à 18 h, mise en ligne de La candidate Annabelle Lafond-Poirier en six réponses.

— Selon les projections de vote (Voir le diagramme) du site web d'analyses et de projections électorales Qc125.com*, en date du 24 avril, le Parti conservateur du Canada (PCC) maintient une très solide avance en Beauce, avec quelque 60% des intentions de vote. C'est cependant trois points de moins que le relevé du 16 avril. Les Libéraux (PLC) restent en 2e place, avec un très léger recul d'un point (14%). Le Bloc Québécois (BQ), après avoir perdu des plumes, vient de regagner 3% et se retrouve à égalité avec le Parti populaire du Canada (PPC) qui a enregistré une hausse d'un point depuis la semaine dernière pour atteindre 12 pour cent.

*N.D.L.R.: Cette projection est calculée à l'aide d'un modèle essentiellement proportionnel, ajusté en fonction des sondages provinciaux et régionaux réalisés par des instituts de sondage professionnels. Il ne s'agit pas d'un sondage, mais d'une projection basée sur des sondages. Le modèle Qc125 tient également compte de l'historique électoral et d'autres données.

Source: qc125.com/canada/beauce