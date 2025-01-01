Scrutin du 2 novembre 2025
Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Centre
En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 2 octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.
Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.
Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 2 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral pour la MRC de Beauce-Centre, selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.
Ainsi pour Beauce-Centre, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Patrice Mathieu (Saint-Odilon-de-Cranbourne), René Leduc (Saint-Séverin), Jonathan V. Bolduc (Saint-Victor), et Mario Groleau (Tring-Jonction)
À Saint-Joseph-de-Beauce, le «duel des Vachon» qui était annoncé, n'aura finalement pas lieu avec le retrait, une journée avant la tombée des candidatures, du maire Serge Vachon. Au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, ce dernier a expliqué que deux raisons avaient motivé sa décision de ne compléter qu'un seul mandat. D'abord, parce qu'il a reçu une offre de travail qu'il ne pouvait pas refuser. En second lieu, parce qu'il s'est senti «en manque de pouvoirs» dans son siège de maire qui, essentiellement, ne vote pas sur les décisions rendues par le conseil. «J'ai adoré quand même faire ça et il n'est pas dit que je ne reviendrais pas sur la scène municipale», a-t-il confié. Ainsi, l'administration joseloise est maintenant sous la gouverne du notaire et homme d'affaires Gaston Vachon, qui l'emporte par acclamation.
La Municipalité de Saint-Jules compte aussi un nouveau maire en la personne d'Yvon Grondin, élu par acclamation. Son prédécesseur, Sylvain Cloutier, a siégé pour un seul mandat de quatre ans. Le reste du conseil a été entièrement réélu.
Les luttes
À Beauceville, le conseiller sortant du district 5, Patrick Mathieu, fait campagne depuis février pour obtenir le poste de maire. Et ce n'est que cette semaine que François Veilleux a annoncé en bout de piste qu'il ne revenait pas pour un 3e mandat. Puis, est apparu dans les derniers jours, sur la liste officielle des candidatures d'Élections Québec, le nom de Martin Charron. Ce dernier ne s'est toujours pas manifesté publiquement. Outre le poste de maire, Samuel Boutin et Sandra Fortin, deux néophytes, tenteront d'obtenir le siège du district 3.
À Saint-Alfred, Marie-Josée Therrien, qui n'est en place comme mairesse que depuis un an, fait face à de l'opposition, alors que le conseiller du poste 6, qui s'était présenté en équipe avec elle, Jean-Pierre Veilleux, veut maintenant la job!
Sur la rive gauche de la Chaudière, deux conseillers sortants se font la lutte pour succéder au maire Jeannot Roy, à Saint-Joseph-des-Érables. Il s'agit de Marc Lessard et de Christian Roy.
À Saint-Frédéric, la mairesse Micheline Grenier a décidé de ne compléter qu'un seul mandat. Le conseiller sortant du siège 1, Jacques Berthiaume, souhaite la remplacer, mais il devra faire face à Anne-Marie Lafrance, qui a les mêmes visées.
BEAUCEVILLE
Maire:
Martin Charron/Patrick Mathieu (sortant District 5)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller District 1: David Veilleux — Réélu
Conseiller District 2: Jérôme Pomerleau — Réélu
Conseiller District 3:
Samuel Boutin/Sandra Fortin/ Scrutin 2 novembre
Conseillère District 4: Nicole Jacques — Réélue
Conseiller District 5: Kevin Pomerleau — Réélu
Conseiller District 6: Vincent Roy — Réélu
SAINT-ALFRED
Maire:
Marie-Josée Therrien (sortante)/Jean-Pierre Veilleux (sortant poste 6)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 1:
Marie-Ève Leblanc/Jacques Roy (sortant)/Sébastien Sévigny/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 2:
Luc Poulin/Tommy Roy/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 3: Luc Gilbert — Élu
Conseillère Poste 4:
Nancy Bolduc/Joanne Dussault/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 5:
Éric Poulin /Chantal Rodrigue (sortante)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 6:
Chantale Couture (sortante poste 3) /Gilles Millaire/ Scrutin 2 novembre
SAINT-FRÉDÉRIC
Maire:
Jacques Berthiaume (sortant Poste 1)/Anne-Marie Lachance/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 1: Keven Lessard — Élu
Conseiller Poste 2: Harold Gilbert — Réélu
Conseiller Poste 3: Francis Paré — Réélu
Conseiller Poste 4: Dany Gagné — Élu
Conseillère Poste 5: Johanne Giguère — Réélue
Conseiller Poste 6: Sylvie Couture — Réélue
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Maire: Gaston Vachon — Élu
Conseiller District 1: Dany Vaillancourt — Élu
Conseiller District 2:
Samuel Doyon (sortant)/Sylvain Gilbert/Élise Maheu/ Scrutin 2 novembre
Conseiller District 3:
Michel Doyon (sortant)/HélèneSt-Hilaire | Scrutin 2 novembre
Conseiller District 4:
Éric Blanchette-Ouellet (sortant) / Pierrot Lagueux / Scrutin 2 novembre
Conseiller District 5: Normand Boutin — Réélu
Conseiller District 6: Pierre-Olivier Boivin — Réélu
SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
Maire:
Marc Lessard (sortant Poste 4)/Christian Roy (sortant Poste 3)/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 1: Mélanie Roy — Réélue
Conseiller Poste 2: Sylvain Lambert — Réélu
Conseiller Poste 3: Sophie Lessard — Élue
Conseiller Poste 4: Éric Lessard — Élu
Conseiller Poste 5: Marie-Pier Giguère — Élue
Conseiller Poste 6: Jean-François Giguère — Réélu
SAINT-JULES
Maire: Yvon Grondin — Élu
Conseiller Poste 1: François Grondin —Réélu
Conseiller Poste 2: Marcel Paré — Réélu
Conseiller Poste 3: Patrice Gagné — Réélu
Conseillère Poste 4: Linda Vachon — Réélue
Conseillère Poste 5: Katy Vachon — Réélue
Conseiller Poste 6: Gino Vachon — Réélu
SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE
Maire: Patrice Mathieu — Réélu
Conseiller Poste 1: Sylvain Carbonneau — Réélu
Conseiller Poste 2: Vincent Poulin — Réélu
Conseillère Poste 3: Audrey Pomerleau — Réélue
Conseiller Poste 4:
Éric Morency (sortant poste 6)/Peggy Poulin Nolet | Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 5:
Cynthia Bolduc/Michel Pigeon (sortant) | Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 6:
Maryse Baillargeon (sortante poste 4)/Jessica Grenon | Scrutin 2 novembre
SAINT-SÉVERIN
Maire: René Leduc — Réélu
Conseiller Poste 1: Christian Leclair — Élu
Conseiller Poste 2: Francis Couture — Réélu
Conseillère Poste 3: Maud Provençal — Élue
Conseiller Poste 4:
Édith Faucher/Patricia Labbé (sortante poste 1) | Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 5: Jean-François Lessard — Réélu
Conseiller Poste 6: François Proulx — Réélu
SAINT-VICTOR
Maire: Jonathan V. Bolduc — Réélu
Conseiller Poste 1: Xavier Bouhy — Réélu
Conseillère Poste 2: Dany Plante — Réélue
Conseiller Poste 3: Richard Doyon — Réélu
Conseillère Poste 4: Dominique Cliche — Élue
Conseiller Poste 5: Éric Bélanger — Réélu
Conseiller Poste 6: Jérôme Bélanger — Élu
TRING-JONCTION
Maire: Mario Groleau — Réélu
Conseiller Siège 1:
Véronique Lessard/Marco Roy (sortant)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 2: Michel Roy — Réélu
Conseiller Siège 3: Patrick Gilbert — Élu
Conseiller Siège 4:
Jean-François Lessard/Gaëtan Vachon/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 5:
Mario Mathieu (sortant)/Audrey Turmel/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 6:
Mireille Lessard (sortante)/ Marc Paré (sortant siège 3)/ Scrutin 2 novembre
À lire également
Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Sartigan
Élections municipales: le portrait de la MRC de La Nouvelle-Beauce