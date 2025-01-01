Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Sartigan

En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 3 octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.

Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.

Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 2 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral en Beauce-Sartigan selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.

Notons que pour la MRC Beauce-Sartigan, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Alain Veilleux (Notre-Dame-des-Pins), Carl Gilbert (Saint-Éphrem-de-Beauce) et Michel Breton (Saint-Hilaire-de-Dorset).

Les nouveaux maires sont Denis Levesque (Lac-Poulin), Simon Talbot (La Guadeloupe), Marc Cloutier (Saint-Benoît-Labre), Martin Rodrigue (Saint-Côme--Linière), Karine Champagne (Saint-Honoré-de-Shenley), Julie Hébert (Saint-Simon-les-Mines) ainsi que Michel Marquis (Saint-Théophile).

Les luttes

À Saint-Georges, l'ancienne conseillère municipale Manon Bougie sera contre Sylvio Veilleux pour cette élection.

Enfin, les candidats à la mairie qui devront se soumettre au scrutin du 2 novembre sont : Carole Lachance, Christian Begin, Danny Ouellet, Pierre Poulin et Jean-Philippe Mercier qui se feront la course pour Saint-Gédéon-de-Beauce, puis à Saint-Martin, le marie sortant Yvan Paré fera face à Jean-François Grenier, tout comme Sylvain Veilleux (sortant) à Saint-Martin qui affrontera Berthier Grondin.

Au moment d'écrire ces lignes, la municipalité de Saint-Philibert n'avait aucun candidat au poste de maire.

LAC-POULIN

Maire: Denis Levesque — Élu

Conseiller Poste 1: Miguel Fortin — Élu

Conseiller Poste 2: Pascal Vallée — Réélu

Conseiller Poste 3: Benoît Dancause — Réélu

Conseillère Poste 4: Audrey Giguère — Élue

Conseillère Poste 5: Annie Martel — Élue

Conseillère Poste 6: Nancy Roy — Élue

LA GUADELOUPE

Maire: Simon Talbot — Élu

Conseiller Poste 1: Zachary Poulin-Audet — Élu

Conseiller Poste 2: Alain Dallaire — Élu

Conseiller Poste 3: Dave Roy — Réélu

Conseillère Poste 4: Guylaine Gagnon— Réélue

Conseiller Poste 5: Sylvio Doyon — Élu

Conseiller Poste 6: Mélanie Poulin / Alain Grandbois | Scrutin 2 nov.

NOTRE-DAME-DES-PINS

Maire: Alain Veilleux — Réélu

Conseiller Poste 1: Martin Bourque — Élu

Conseiller Poste 2: Jeannot Pomerleau — Élu

Conseillère Poste 3: Geneviève Gariépy — Élue

Conseiller Poste 4: Christian Lessard — Réélu

Conseiller Poste 5: Stéphane Auclair — Réélu

Conseiller Poste 6: Michel Veilleux — Réélu

SAINT-BENOÎT-LABRE

Maire: Marc Cloutier — Élu

Conseillère Poste 1: Ginette Lessard — Réélue

Conseiller Poste 2: Jocelyn Vallières — Élu

Conseiller Poste 3: Louis-David Bonin (sortant) / Peggy Vignola | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 4: Sébastien Patry — Élu

Conseiller Poste 5: Jonathan Pépin — Réélu

Conseiller Poste 6: Mélanie Raymond (sortante) / Patricia Maltais / Marie-Josée Breault |Scrutin 2 nov.

SAINT-CÔME--LINIÈRE

Maire: Martin Rodrigue — Élu

Conseiller Poste 1: Harold Létourneau— Élu

Conseillère Poste 2: Simon Létourneau/ Bianca Perreault | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 3: Fernand Caouette / Pascal Poulin | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 4: Steven Lebel / Alain Dumas / Daniel Poulin | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 5: Alain Bouchard / Sylvie Bruneau | Scrutin 2 nov.

Conseillère Poste 6: Kim Boulanger — Élue

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE

Maire: Carl Gilbert — Réélu

Conseiller Poste 1: Patrick Plante — Réélu

Conseiller Poste 2: David Bernard— Réélu

Conseillère Poste 3: Marie-Josée Plante — Réélue

Conseillère Poste 4: Francine Couture — Élue

Conseiller Poste 5: Karl Faucher — Élu

Conseiller Poste 6: Sylvain Lemieux — Élu

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

Maire: Carole Lachance / Christian Begin / Danny Ouellet / Pierre Poulin / Jean-Philippe Mercier | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 1: Laurent Bisson / Daniel Tanguay | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 2: Tony Bolduc / José Lachance (Marie Lou) / Luc Lachance / Alain Mercier | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 3: Cathy Bisson (sortante) / Jonathan Nadeau / Eric Mercier | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 4: Claude Lachance (sortant) / Marie-Eve Nadeau | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 5: Alain Nadeau (sortant) / Pascal Lachance / Richard Quirion | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 6: Michel Nadeau (Pinceau) / Rémi Tanguay (sortant) | Scrutin 2 nov.

SAINT-HILAIRE-DE-DORSET

Maire: Michel Breton — Réélu

Conseiller Poste 1: Marcel Élément — Réélu

Conseillère Poste 2: Lise Garant — Réélu

Conseiller Poste 3: Michel Lindsay — Réélu

Conseillère Poste 4: Johannie Nadeau — Élue

Conseiller Poste 5: Pierre Levasseur — Élu

Conseiller Poste 6: Lucien Beaudry — Réélu

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY

Mairesse: Karine Champagne — Élue

Conseiller Poste 1: Francis Quirion — Réélu

Conseiller Poste 2: Stéphane Veilleux — Réélu

Conseiller Poste 3: Cédric Quirion — Réélu

Conseiller Poste 4: Shawn Marier — Réélu

SAINT-MARTIN

Maire: Yvan Paré (sortant) / Jean-François Grenier | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 1: René Rancourt (sortant) / Tommy Paquet | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 2: Louis Bilodeau — Réélu

Conseiller Poste 3: Robert Lessard (sortant) / Rudy Lamontagne | Scrutin 2 nov.

Conseillère Poste 4: Guylaine Poulin — Réélue

Conseiller Poste 5: Nancy Maheux / Philip Longchamps | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 6: Milisa Pépin (sortante) / David Cloutier | Scrutin 2 nov.

SAINT-PHILIBERT

Maire: Aucune candidature

Conseiller Poste 1: Aucune candidature

Conseillère Poste 2: France Loignon — Réélue

Conseillère Poste 3: Marie-Jeanne Ouellet — Réélue

Conseillère Poste 4: René Drouin — Réélu

SAINT-RENÉ

Maire: Sylvain Veilleux (sortant) / Berthier Grondin | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 1: Michaël Morin — Élu

Conseiller Poste 2: Steve Gagné (sortant) / Karine Veilleux | Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 3: Marco Grondin — Réélu

Conseiller Poste 4: Eric Maheux — Élu

Conseiller Poste 5: Daniel Bégin — Réélu

Conseillère Poste 6: Kathie Veilleux — Réélue

SAINT-SIMON-LES-MINES

Maire: Julie Hébert — Élue

Conseiller Poste 1: Gilles Larivière — Réélu

Conseillère Poste 2: Daisy Dumas — Élue

Conseiller Poste 3: François Bégin — Réélu

Conseillère Poste 4: Chantal Poulin — Réélue

Conseiller Poste 5: Jean-Yves Busque — Réélu

Conseiller Poste 6: Yves Rodrigue — Élu

SAINT-THÉOPHILE

Maire: Michel Marquis — Élu

Conseillère Poste 1: Patricia Paquet — Réélue

Conseiller Poste 2: Serge Beaudoin — Réélu

Conseillère Poste 3: Paula Lacoursière — Réélue

Conseiller Poste 4: Steeve Poulin — Élu

Conseiller Poste 5: Ghislain Faucher — Réélu

Conseiller Poste 6: Dominique Fortin — Réélu

VILLE DE SAINT-GEORGES

Maire: Manon Bougie / Sylvio Veilleux | Scrutin 2 nov.

Conseillère District 1: Marcel Lachance / Brigitte Busque | Scrutin 2 nov.

Conseiller District 2: Tom Redmond — Réélu

Conseiller District 3: Jérôme Gendreau / Jean Perron (sortant) | Scrutin 2 nov.

Conseillère District 4: Esther Fortin — Réélue

Conseiller District 5: Denis Veilleux — Élu

Conseiller District 6: Jean-Pierre Fortier (sortant) / Samuel Giguère | Scrutin 2 nov.

Conseiller District 7: Olivier Duval — Réélu

Conseiller District 8: Philippe Breton — Élu

Cas exceptionnel

Les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth ont fusionné depuis le 1er janvier 2024. À ce moment-là, le maire Francis Bélanger s'est vue accorder, exceptionnellement, un mandat de 5 ans. Pour cette raison, il n'y aura pas d'élections dans cette municipalité pour cette année.