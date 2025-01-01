Scrutin du 2 novembre 2025
Élections municipales: le portrait de la MRC de La Nouvelle-Beauce
À la suite de la fermeture des mises en candidature ce vendredi 3 octobre à 16 h 30, la MRC de La Nouvelle-Beauce connaît déjà la composition de la majorité de ses conseils municipaux.
Dans plusieurs localités, les maires et conseillers ont été élus par réclamation, alors que certaines municipalités devront tenir des élections le dimanche 2 novembre prochain.
Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral en Nouvelle-Beauce selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.
Notons que pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Carole Santerre (Saint-Anges), Francis Gagné (Saint-Bernard) et Claude Perreault (Sainte-Marguerite).
Par ailleurs, trois municipalités accueillent déjà de nouveaux maires avec Gina Cloutier (Frampton), Hugo Berthiaume (Saint-Elzéar) et Frédéric Vallières (Scott).
Enfin, il y aura une course à deux pour les municipalités de Sainte-Hénédine, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Isidore, et Vallée-Jonction, ainsi que dans la ville-centre de Sainte-Marie, alors que les conseillers Marco Côté et Luc Lacroix veulent succéder à Gaétan Vachon.
FRAMPTON
Mairesse: Gina Cloutier — Élue
Conseiller Poste 1: Agnès Frydecka — Élue
Conseillère Poste 2: Julie Fournier / Frédéric Fournier Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 3: Linda Chabot / Audrey Lambert Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 4: Michel Drouin — Élu
Conseiller Poste 5: Réal Pouliot — Élu
Conseiller Poste 6: Véronique Brochu — Élue
SAINTS-ANGES
Mairesse: Carole Santerre — Réélue
Conseillère Siège 1: Dany Poulin — Élu
Conseillère Siège 2: Sandra Jacques — Élue
Conseiller Siège 3:
Rémi Lambert / Nathalie Mercier (sortante siège 2) / Scrutin 2 nov.
Conseiller Siège 4: Frédéric Forgues — Réélu
Conseiller Siège 5:
Pierre Drouin / Roger Drouin (sortant siège 3)/ Scrutin 2 nov.
Conseillère Siège 6: Joyce Wallace Moreno — Élue
SAINT-BERNARD
Maire: Francis Gagné — Réélu
Conseiller Poste 1: Étienne Lemelin — Réélu
Conseiller Poste 2: Patrice Bilodeau — Réélu
Conseiller Poste 3: Gilbert Grenier — Réélu
Conseillère Poste 4: Anne-Marie Couture— Réélue
Conseiller Poste 5: Émilie Côté — Élue
Conseiller Poste 6: Mathieu Labrecque — Élu
SAINT-ELZÉAR
Maire: Hugo Berthiaume — Élu
Conseiller Poste 1: Sylvie Lehoux — Réélue
Conseillère Poste 2: David Desmarais — Élu
Conseiller Poste 3: Gaétan Drouin — Élu
Conseiller Poste 4: Josée Camiré — Élue
Conseillère Poste 5: Josée Marcoux— Élue
Conseiller Poste 6: Stéphane Lehoux — Réélu
SAINTE-HÉNÉDINE
Maire: Marc-Antoine Cyr / Benoît Roy | Scrutin 2 nov.
Conseiller Siège 1: Rebecca Bonneville — Élue
Conseiller Siège 2:
Manuel Deblois / Christian Roy (sortant siège 1)/ Scrutin 2 nov.
Conseiller Siège 3: Patrick Donnelly-Genest — Élu
Conseillère Siège 4: Marianne Jacques-Ouzilleau — Élue
Conseiller Siège 5: Véronique Therrien — Élue
Conseiller Siège 6: Françis Tardif — Réélu
SAINT-ISIDORE
Maire:
Réal Turgeon (sortant) / Cindy Côté (sortante district 1) | Scrutin 2 nov.
Conseiller District 1:
Roger Dion / Roland Rodrigue Scrutin 2 nov.
Conseiller District 2:
Daniel Blais (sortant) / Diane Rhéaume (sortante district 5)/ Scrutin 2 nov.
Conseiller District 3: Jean-François Allen — Réélu
Conseiller District 4:
Marie-Claude Allen (sortante) / André Dahl Scrutin 2 nov.
Conseillère District 5: Luc Pelchat — Élu
Conseiller District 6:
Mathieu Laliberté / Dannie Larose / Scrutin 2 nov.
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
Maire: Olivier Dumais (sortant) / Charles Fecteau / Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 1: Germain Couture — Réélu
Conseiller Poste 2: Nathalie Bissonnette / Félicia Vachon Scrutin 2 nov.
Conseiller Poste 3: Alexandre Landry— Élu
Conseillère Poste 4: Stéphanie Martel — Réélue
Conseiller Poste 5: Ginette Castonguay — Élue
Conseillère Poste 6: Anick Campeau— Réélue
SAINTE-MARGUERITE
Maire: Claude Perreault — Réélu
Conseiller Poste 1: Stéphane Bégin — Réélu
Conseiller Poste 2: Claire Fillion — Élue
Conseiller Poste 3: Frédéric Marcoux — Réélu
Conseiller Poste 4: Nicolas Lacasse — Réélu
Conseiller Poste 5: Chantal Faucher — Élue
Conseiller Poste 6: Frédéric Lehouillier — Réélu
SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
Maire:
Marco Côté (sortant district 4) / Luce Lacroix (sortante district 1) | Scrutin 2 nov.
Conseillère District 1: Liliana Arcila / Clémence Faucher / Scrutin 2 nov.
Conseiller District 2: Nicolas Desrochers / Marie Douce Guay / Scrutin 2 nov.
Conseillère District 3: Carl Audet / Sébastien Drouin Scrutin 2 nov.
Conseiller District 4: Sébastien Caux / Claude Hervé Kouassi Scrutin 2 nov.
Conseiller District 5: Dany Drouin / François Giroux Scrutin 2 nov.
Conseiller District 6: Vincent Quirion / Steve Rouleau (sortant) Scrutin 2 nov.
SCOTT
Maire: Frédéric Vallières — Élu
Conseiller Poste 1: Marie-Ève Drolet — Élue
Conseiller Poste 2: Ghislain Lowe — Réélu
Conseiller Poste 3: Jason Quirion — Élu
Conseiller Poste 4: Pierre-Luc Langevin— Réélu
Conseiller Poste 5: Cynthia Vallée— Élue
Conseiller Poste 6: Mitchell Scott — Réélu
VALLÉE-JONCTION
Maire: Éric Hébert / Marie-Ève Roy (sortante siège 1) | Scrutin 2 nov.
Conseillère Siège 1: Sandra Turmel — Élue
Conseiller Siège 2: Guy Champagne / Yves Rhéaume | Scrutin 2 nov.
Conseiller Siège 3: Sandra Burns — Élue
Conseiller Siège 4: Marc Lessard — Élu
Conseiller Siège 5: Roch Lessard — Élu
Conseiller Siège 6: Julie Gilbert — Élue
