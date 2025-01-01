Élections municipales: le portrait de la MRC de La Nouvelle-Beauce

À la suite de la fermeture des mises en candidature ce vendredi 3 octobre à 16 h 30, la MRC de La Nouvelle-Beauce connaît déjà la composition de la majorité de ses conseils municipaux.

Dans plusieurs localités, les maires et conseillers ont été élus par réclamation, alors que certaines municipalités devront tenir des élections le dimanche 2 novembre prochain.

Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral en Nouvelle-Beauce selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.

Notons que pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Carole Santerre (Saint-Anges), Francis Gagné (Saint-Bernard) et Claude Perreault (Sainte-Marguerite).

Par ailleurs, trois municipalités accueillent déjà de nouveaux maires avec Gina Cloutier (Frampton), Hugo Berthiaume (Saint-Elzéar) et Frédéric Vallières (Scott).

Enfin, il y aura une course à deux pour les municipalités de Sainte-Hénédine, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Isidore, et Vallée-Jonction, ainsi que dans la ville-centre de Sainte-Marie, alors que les conseillers Marco Côté et Luc Lacroix veulent succéder à Gaétan Vachon.

FRAMPTON

Mairesse: Gina Cloutier — Élue

Conseiller Poste 1: Agnès Frydecka — Élue

Conseillère Poste 2: Julie Fournier / Frédéric Fournier Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 3: Linda Chabot / Audrey Lambert Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 4: Michel Drouin — Élu

Conseiller Poste 5: Réal Pouliot — Élu

Conseiller Poste 6: Véronique Brochu — Élue

SAINTS-ANGES

Mairesse: Carole Santerre — Réélue

Conseillère Siège 1: Dany Poulin — Élu

Conseillère Siège 2: Sandra Jacques — Élue

Conseiller Siège 3:

Rémi Lambert / Nathalie Mercier (sortante siège 2) / Scrutin 2 nov.

Conseiller Siège 4: Frédéric Forgues — Réélu

Conseiller Siège 5:

Pierre Drouin / Roger Drouin (sortant siège 3)/ Scrutin 2 nov.

Conseillère Siège 6: Joyce Wallace Moreno — Élue

SAINT-BERNARD

Maire: Francis Gagné — Réélu

Conseiller Poste 1: Étienne Lemelin — Réélu

Conseiller Poste 2: Patrice Bilodeau — Réélu

Conseiller Poste 3: Gilbert Grenier — Réélu

Conseillère Poste 4: Anne-Marie Couture— Réélue

Conseiller Poste 5: Émilie Côté — Élue

Conseiller Poste 6: Mathieu Labrecque — Élu

SAINT-ELZÉAR

Maire: Hugo Berthiaume — Élu

Conseiller Poste 1: Sylvie Lehoux — Réélue

Conseillère Poste 2: David Desmarais — Élu

Conseiller Poste 3: Gaétan Drouin — Élu

Conseiller Poste 4: Josée Camiré — Élue

Conseillère Poste 5: Josée Marcoux— Élue

Conseiller Poste 6: Stéphane Lehoux — Réélu

SAINTE-HÉNÉDINE

Maire: Marc-Antoine Cyr / Benoît Roy | Scrutin 2 nov.

Conseiller Siège 1: Rebecca Bonneville — Élue

Conseiller Siège 2:

Manuel Deblois / Christian Roy (sortant siège 1)/ Scrutin 2 nov.

Conseiller Siège 3: Patrick Donnelly-Genest — Élu

Conseillère Siège 4: Marianne Jacques-Ouzilleau — Élue

Conseiller Siège 5: Véronique Therrien — Élue

Conseiller Siège 6: Françis Tardif — Réélu

SAINT-ISIDORE

Maire:

Réal Turgeon (sortant) / Cindy Côté (sortante district 1) | Scrutin 2 nov.

Conseiller District 1:

Roger Dion / Roland Rodrigue Scrutin 2 nov.

Conseiller District 2:

Daniel Blais (sortant) / Diane Rhéaume (sortante district 5)/ Scrutin 2 nov.

Conseiller District 3: Jean-François Allen — Réélu

Conseiller District 4:

Marie-Claude Allen (sortante) / André Dahl Scrutin 2 nov.

Conseillère District 5: Luc Pelchat — Élu

Conseiller District 6:

Mathieu Laliberté / Dannie Larose / Scrutin 2 nov.

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

Maire: Olivier Dumais (sortant) / Charles Fecteau / Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 1: Germain Couture — Réélu

Conseiller Poste 2: Nathalie Bissonnette / Félicia Vachon Scrutin 2 nov.

Conseiller Poste 3: Alexandre Landry— Élu

Conseillère Poste 4: Stéphanie Martel — Réélue

Conseiller Poste 5: Ginette Castonguay — Élue

Conseillère Poste 6: Anick Campeau— Réélue

SAINTE-MARGUERITE

Maire: Claude Perreault — Réélu

Conseiller Poste 1: Stéphane Bégin — Réélu

Conseiller Poste 2: Claire Fillion — Élue

Conseiller Poste 3: Frédéric Marcoux — Réélu

Conseiller Poste 4: Nicolas Lacasse — Réélu

Conseiller Poste 5: Chantal Faucher — Élue

Conseiller Poste 6: Frédéric Lehouillier — Réélu

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE

Maire:

Marco Côté (sortant district 4) / Luce Lacroix (sortante district 1) | Scrutin 2 nov.

Conseillère District 1: Liliana Arcila / Clémence Faucher / Scrutin 2 nov.

Conseiller District 2: Nicolas Desrochers / Marie Douce Guay / Scrutin 2 nov.

Conseillère District 3: Carl Audet / Sébastien Drouin Scrutin 2 nov.

Conseiller District 4: Sébastien Caux / Claude Hervé Kouassi Scrutin 2 nov.

Conseiller District 5: Dany Drouin / François Giroux Scrutin 2 nov.

Conseiller District 6: Vincent Quirion / Steve Rouleau (sortant) Scrutin 2 nov.

SCOTT

Maire: Frédéric Vallières — Élu

Conseiller Poste 1: Marie-Ève Drolet — Élue

Conseiller Poste 2: Ghislain Lowe — Réélu

Conseiller Poste 3: Jason Quirion — Élu

Conseiller Poste 4: Pierre-Luc Langevin— Réélu

Conseiller Poste 5: Cynthia Vallée— Élue

Conseiller Poste 6: Mitchell Scott — Réélu