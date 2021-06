Le traitement des matières organiques se fera dès l'automne en Beauce

Le traitement des matières organiques débutera à l'automne 2021 auprès des 17 municipalités membres de la Régie intermunicipale du comté de Beauce Sud (RICBS). La technologie de Viridis environnement sera testé pendant deux ans en vue d'un traitement à pleine capacité en 2023.

Une entente a été signée entre Viridis environnement, la MRC Beauce-Sartigan et la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud afin de traiter la matière organique par le biais d’une nouvelle technologie de bio séchage destinée à traiter et à récupérer la fraction organique, et ce, à même les ordures ménagères.

« Depuis 2017 que le projet est en branle et nous sommes vraiment heureux de voir que ça devient de plus en plus concret avec le terrain qui est prêt et la bâtisse qui est bientôt terminée », mentionne Eric Maheux, directeur général de la RICBS.

Rappelons que le projet de la vitrine technologique avec Viridis environnement se réalise à la suite d’une volonté des maires de la MRC Beauce-Sartigan de procéder au traitement des matières compostables, et ce, sans passer nécessairement par une troisième collecte et un troisième bac.

La technologie SHOCmd, exploitée exclusivement par Viridis environnement, permet d’assécher et de composter les résidus organiques qui génèrent un produit final pouvant servir de fertilisant ou d’amendement organique pour les terres agricoles, pour la restauration de sols dégradés et pour la foresterie.

« La RICBS investit au-delà de 900 000 $ dans ce projet pour la préparation du terrain. Maintenant, nous avons bien hâte de voir les équipements s’installer dans les prochaines semaines », d'ajouter Marcel Busque, président de la RICBS.

L’objectif est d’atteindre une réduction d’environ 45 % de la quantité des déchets enfouis et d’avoir une diminution significative des gaz à effet de serre (GES) réduisant ainsi l’impact environnemental.

Rappelons que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles impose aux municipalités de réduire la quantité de matières organiques envoyées aux sites d’enfouissement avant 2025.