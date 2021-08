Un sondage pour connaître les préoccupations environnementales des citoyens 

À l’approche des élections municipales du 7 novembre prochain, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) lance aujourd'hui un sondage afin de connaître les préoccupations environnementales des citoyens de la région.

Dans celui-ci, les citoyens auront à se prononcer sur les thématiques environnementales qui leur tiennent à cœur et les actions qu’ils aimeraient voir réalisées dans leur municipalité.

Le CRECA rappelle également qu’il est possible de consulter le site Vire au vert, qui présente 68 propositions phares, regroupées sous 10 thématiques incontournables, pour inspirer les candidats.e.s et les partis qui veulent faire des actions concrètes pour protéger l’environnement et aider les électeurs et électrices à faire un choix éclairé le 7 novembre.

Le sondage sera en ligne du 3 août au 6 septembre. Les résultats seront dévoilés au courant du mois de septembre à travers Chaudière-Appalaches afin qu’ils soient connus des candidat.e.s aux élections municipales. Pour accéder au sondage, il suffit de cliquer ici.

Rappelons que depuis 1991, le CRECA a pour mission de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise en environnement.