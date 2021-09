Une vingtaine de citoyens à la découverte des milieux humides 

Une vingtaine de citoyens de Chaudière-Appalaches ont répondu à une invitation lancée par l’équipe de réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques pour participer à une visite guidée du sentier du lac Caribou, à Lac-Etchemin.

Les participants provenaient de municipalités de toute la région, comme Saint-Éphrem-de-Beauce et Saint-Jean-Port-Joli. Séparés en deux groupes pour respecter les normes de distanciation sociale, ils ont découvert les nombreux types de milieux présents sur le site, soit une tourbière boisée, une tourbière ouverte, un marécage, un marais et le lac Caribou.

Audrey Paquette et Martin Paulette, du Conseil régional de l’environnement Chaudière Appalaches (CRECA), ont animé la visite, lors de laquelle les personnes présentes ont appris quels étaient les critères permettant de déterminer si on est en présence d’un milieu humide ou non. Pour ce faire, ils ont été invités à prendre des échantillons de sol avec une tarière et à décrire ce qu’ils y trouvaient. Ils ont également pu poser une foule de questions portant sur les services écologiques des milieux humides et hydriques.

Jean-Guy Breton de Lac-Etchemin a commenté la visite : « J’ai adoré l’activité et j’y ai beaucoup appris. La visite m’a permis de démêler les différents types de milieux humides et de mieux comprendre les objectifs du PRMHH. »

Comme lors de la visite auprès des élus de la MRC des Etchemins le 2 septembre , les animateurs ont rappelé que la qualité de l’eau du lac Caribou est d’une importance capitale dans la région puisqu’il s’agit de la principale source du lac Etchemin.

Il est ainsi important de maintenir le lac et les milieux humides l’entourant en bon état afin qu’ils puissent continuer de fournir des services de filtration de l’eau. Un arrêt dans la tourbière boisée a permis de souligner son rôle « d’éponge » et l’importance de ce milieu dans la séquestration de carbone et d’habitat pour les espèces uniques comme la plante carnivore, la sarracénie pourpre.

Deux représentants de l’équipe de réalisation du PRMHH, Mathieu Gagné et Érick Olivier, étaient présents aussi à la visite afin de répondre aux questions propres au Plan régional. Aussi, une courte vidéo portant sur la visite sera diffusée d’ici la fin du mois d’octobre, afin de permettre aux personnes qui n’ont pu participer d’avoir accès à l’information présentée lors de l’activité.

Rappelons que d’ici juin 2022, chacun des dix territoires de la Chaudière-Appalaches devra déposer un Plan régional des milieux humides et hydriques.