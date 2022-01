Les prévisions de neige en Beauce aujourd'hui varient beaucoup

Alors que pour le moment les précipitations semblent sous contrôle, le CSSBE a pris la décision de suspendre ses cours pour la journée en mesure préventive, car selon certaines prévisions, on attend en après-midi une bonne quantité de neige avec de fortes rafales.

Les différents sites météo semblent ne pas s’entendre sur ce qui attend les Beaucerons dans les prochaines heures.

Tandis qu’Environnement Canada a retiré son alerte de tempête hivernale, l’Américain AccuWeather annonce 27,4 cm de neige et 16,5 mm de pluie. Les rafales de vent pourraient aller jusqu’à 39 km/h. C’est à partir de l’après-midi que Dame Nature devrait se déchaîner. Météo Média annonce plutôt de la petite neige pas plus de 10 cm et des rafales de vent de 9 km/h.

Finalement, il est plutôt difficile de prévoir la journée, mais une chose est sûre, c’est qu’en hiver la météo peut être imprévisible et que les utilisateurs de la route doivent rester prudents en tout temps.