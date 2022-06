Un mois de mai sec et de nombreux feux de forêt

La Société de protections des forêts contre le feu (SOPFEU) a confirmé que les deux premières semaines du mois de mai n’ont pas été de tout repos pour leurs pompiers.

En effet, un anticyclone stationnaire s’est installé sur la province, dont la Beauce qui a connu des températures plus élevées que la normale et peu de précipitations significatives. La région a même connu une période de canicule particulièrement hâtive. Cela a provoqué une période de sécheresse et il y a eu plusieurs feux de végétation.

Au Québec, 213 incendies ont été enregistrés, dont 197 dans les deux premières semaines du mois. Il s’agit d’un nombre d’incendies plus élevé que la moyenne des dix dernières années, qui se situe à 141 feux.

Heureusement, la superficie touchée a été moindre que par le passé. Seulement 155,3 ha de forêt ont été affectés par ces incendies comparativement à une moyenne de 2 819,5 ha.

Par ailleurs, du 7 au 15 mai, une interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été décrétée pour toute la province. Cette restriction se démarque tant par sa durée (9 jours) que par le fait qu’elle fut nécessaire très tôt en saison.

Brûlage de rebuts

La principale cause des incendies survenus au cours du mois de mai (50 incendies) est attribuable à la perte de contrôle d’un brûlage d’herbe ou de rebuts réalisé par des citoyens dans le cadre du ménage printanier de leur terrain.

Par ailleurs, 44 incendies ont été causés par des mégots de cigarette jetés dans les broussailles. Les feux de camp mal éteints ou mal contrôlés ont causé 28 feux de végétation. Notons que 97,2 % des incendies ont été causés par l’activité humaine, alors que six incendies sont attribuables à la foudre.

Prudence en période estivale

Avec le retour des activités de la belle saison comme la pêche, le camping et la randonnée, la SOPFEU rappelle d’être prudent lorsqu’il s’agit de faire un feu de camp. De plus, il est demandé de surveiller la carte des risques et interdictions de cette pratique.

Il est important de vérifier que le feu est bien éteint avant de le laisser sans surveillance.