Galerie photo : la « comète du siècle » dans la lentille de nos lecteurs

La comète C/2023 A3 - Tsuchinshan ATLAS a émerveillé les yeux de nombreux passionnés d'astronomie, tant son observation a été impressionnante.

EnBeauce.com a lancé un appel photo la semaine passée pour diffuser vos plus beaux clichés de ce phénomène rare. Aujourd'hui, nous vous présentons les photos de Émeline Geny, Jean-Pierre Millet, Nicholas Payant et David Himbert et notre journaliste Germain Chartier.

Pour rappel, il est toujours possible de nous envoyer vos images qui seront ajoutées dans cette galerie au fur et à mesure de leur réception. Merci de votre contribution !

