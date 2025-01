Parc éolien de la Haute-Chaudière: le BAPE tiendra une consultation ciblée

Suivant une première consultation publique en novembre dernier, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra une consultation ciblée sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, proposée sur le territoire de la MRC du Granit.

C'est le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, qui vient de confier le mandat d'une durée maximale de trois mois. Il débutera le 3 février prochain.

Les promoteurs du projet, — une société en commandite détenue à parts égales par EDF Renouvelables Canada Inc et la MRC du Granit, souhaitent aménager 20 éoliennes sur le territoire des municipalités de Frontenac et d’Audet, de même que de la ville de Lac-Mégantic, où il rejoindrait un poste de raccordement d’Hydro-Québec.

Le parc, qui comprendrait aussi un poste électrique, des chemins d’accès, un réseau de câbles souterrains, un bâtiment de service et des mâts de mesure de vent permanents, générerait une puissance maximale de 120 MW et produirait suffisamment d’électricité pour combler les besoins d’environ 18 700 foyers.

La réalisation du projet nécessiterait un investissement d’environ 370 millions de dollars et créerait quelque 150 emplois au cours de la phase de construction, indiquent les promoteurs. D’abord exploité pour une durée de 30 ans, le parc éolien serait mis en service en décembre 2026.

La consultation que le BAPE entreprendra en février devra cibler l’impact sur le paysage et les simulations visuelles; l’alignement du projet dans les différentes stratégies du Québec pour la lutte contre les changements climatiques; le consentement de la population locale pour la réalisation du projet; ainsi que les retombées économiques du projet.

La commission d’enquête sera composée de Georges Lanmafankpotin, président, et de Pierre André, commissaire.

Tous les détails entourant les modalités de participation seront annoncés prochainement.