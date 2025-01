Début de la consultation ciblée du BAPE le 3 février

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) entreprendra le 3 février la consultation ciblée qu'elle doit mener sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, prévue sur le territoire de la MRC du Granit.

Cette audience, qui sera présidée par Georges Lanmafankpotin, accompagnée du commissaire Pierre André, prendra place à l'Église évangélique Fontaine d’eau vive, de Lac-Mégantic.

Elle déroulera en présence de représentants de Parc éolien de la Haute-Chaudière et de personnes-ressources issues de différents organismes et ministères, qui répondront aux questions de la commission et du public.

La réalisation du projet nécessiterait un investissement d’environ 370 millions pour aménager 20 éoliennes sur le territoire des municipalités de Frontenac et d’Audet, de même que de la ville de Lac-Mégantic. Le parc générerait une puissance maximale de 120 MW et produirait suffisamment d’électricité pour combler les besoins d’environ 18 700 foyers. Il créerait quelque 150 emplois au cours de la phase de construction, indiquent les promoteurs. Selon l'échéancier, le parc éolien serait mis en service en décembre 2026.

La consultation permettra aux citoyennes et citoyens qui le désirent de donner leur point de vue sur le projet. Les participants et participantes n’ont pas à s’inscrire à l’avance pour parler à la commission, que ce soit en salle ou à distance. Un registre sera disponible au moment des séances.

Celles et ceux qui souhaitent exprimer leur opinion par écrit ont jusqu’au 17 février 2025 à 16 h pour transmettre un mémoire, un commentaire ou une image commentée en remplissant le formulaire en ligne sur le site Web du BAPE. Les personnes qui ont l’intention de résumer leur mémoire en séance sont invitées à le faire parvenir à la commission avant le 3 février.