Vivre l'expérience électrique au CIMIC

La mobilité durable, l’innovation énergétique et la formation de la relève sont à l'honneur en ce vendredi grâce à l'événement organisé au CIMIC par l'entreprise Transvolt.

Depuis 9h ce matin, les citoyens sont invités à se rendre au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) de Saint-Georges pour découvrir des conférences sur les innovations automobiles ainsi que sur les enjeux de la transition énergétique, et pour faire des essais routiers. Plusieurs véhicules hybrides et électriques sont accessibles jusqu'à 17 h.

En milieu de journée, déjà plus 50 personnes étaient venus s'essayer accompagnés de bénévoles. Selon l'organisation, les commentaires les plus récurrents concernent l'accélération et les technologies à l'intérieur des véhicules. Les gens sont agréablement surpris.

Les entreprises participantes sont GM Saint-Georges, Auto du Boulevard Kia, Sitelle Mazda , Vallée Auto, Ford St-Georges, Hyundai Beauce, Beauce Mitsubishi, St-Georges Nissan, St-Georges Toyota, BMW Lévis, Audi Lévis, Mercedes Benz, Volvo Québec, Autobus Breton, Rittal, Napa Saint-Georges, et Distribution Côté et Fils / DCF inc.

Ces essais s’adressent autant aux curieux qu’aux professionnels du secteur, et visent à sensibiliser et à outiller le public quant aux réalités de la mobilité électrique.

L'événement se terminera par un 5 à 7 réseautage, pour des échanges avec des experts du milieu automobile.