Il faut «consulter adéquatement» la population, dit le BAPE

«Les municipalités qui s’engagent dans le développement éolien sur leur territoire en partenariat public-privé devraient s’obliger à transmettre une information préalable, transparente et éclairée à leurs commettantes et commettants. [En outre] l’appui unanime au projet éolien ne dispense pas les municipalités de consulter adéquatement [leur population].»

C'est un des faits saillants qui ressort du rapport de la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui vient d'être rendu public sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, à la suite d'une consultation ciblée tenue en février.

Rappelons que ce projet consiste en l’aménagement de 20 éoliennes d’une puissance de 6,2 MW sur le territoire des municipalités de Frontenac et d’Audet ainsi qu’en leur raccordement au réseau d’Hydro-Québec au poste de Lac-Mégantic.

Il est mené par Parc éolien de la Haute-Chaudière inc., une société détenue à parts égales par EDF Renouvelables Canada inc. et Énergie Renouvelable Granit inc., une propriété de la MRC du Granit. Les promoteurs souhaitent une mise en service en décembre 2026.

Sur la création de cette société par la MRC, dans le but de participer au projet, la commission estime qu'elle «rend peu accessible à la population l’information financière et de gestion. Par souci de transparence et de bonne gouvernance, la MRC devrait rendre publiques de manière volontaire, proactive et facilement accessible à la population les grandes lignes des activités et des états financiers de la société», peut-lire dans le rapport.

De plus, l'agence gouvernementale estime qu'au-delà des retombées économiques locales — avec les compensations et les revenus associés à la participation communautaire, le parc éolien générerait près de 80 M$ sur 30 ans pour les municipalités de la MRC du Granit, plus particulièrement celles qui accueilleraient des infrastructures — l’information sur les impacts financiers régionaux, provinciaux et fédéraux «est éparse et incomplète.»

Par ailleurs, si le projet est aligné sur les objectifs gouvernementaux de lutte contre les changements climatiques, il «contribue marginalement» à l’atteinte de la cible gouvernementale de carboneutralité en 2050. En effet, Il répond à moins de 1 % des besoins additionnels en énergie et en puissance, entre 2025 et 2035, des approvisionnements en électricité d’Hydro-Québec.

Le rapport signale que s’il est réalisé, le parc éolien aura des répercussions sur le paysage valorisé, de jour comme de nuit, dans la région de Mégantic et sur des parcours récréotouristiques. Le promoteur a établi les points de vue sensibles à l’implantation des éoliennes en consultant les corps publics, «mais pas les usagères et usagers du territoire.»

À cet effet, le BAPE estime que la population du milieu d’accueil du projet soit être rencontrée, «notamment les riverains du lac Mégantic ainsi que des adeptes de récréotourisme et de plein air [afin] d’entendre leurs préoccupations liées au paysage, de leur fournir de l’information incluant des simulations visuelles, et de déterminer avec eux les éventuelles mesures d’évitement et d’atténuation qu’il pourrait mettre en œuvre, y compris le déplacement d’éoliennes.»

Enfin, pour ce qui concerne l’insertion du projet dans le contexte de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic et de l’incidence des balises lumineuses sur la qualité de vie des résidentes et des résidents, «Parc éolien de la Haute-Chaudière inc. doit approfondir son analyse des systèmes de balisage lumineux et retenir celui qui génère le moins de pollution lumineuse dans le respect des exigences de Transports Canada», conclut le rapport de la commission.