Un rare papillon géant observé à Saint-Georges

Mario Doyon, un résident de Saint-Georges passionné d’ornithologie et de nature, a récemment fait une découverte aussi rare que spectaculaire dans son propre jardin.

En installant un piège à papillons nocturnes – un grand drap blanc éclairé par une lampe – l'enseignant a eu la surprise d’attirer un papillon de nuit saturnie cécropia, le plus grand papillon d’Amérique du Nord.

C’est seulement lors de sa seconde nuit de piégeage, qu’il a fait cette observation inédite. Avec une envergure d’environ 15 centimètres et ses couleurs impressionnantes, l’insecte a immédiatement capté son attention. « Avec son ombre sous le drap, j’ai d’abord pensé à une chauve-souris », raconte-t-il, encore émerveillé.

Il s’agit de la première fois que Mario Doyon croise ce papillon dans la nature. Et pour cause : la saturnie cécropia a une durée de vie très courte, d’environ deux semaines, et ne peut être observée que durant une brève période au printemps ou au début de l’été.

Fier de cette rare capture, M. Doyon envisage maintenant de conserver le spécimen dans sa collection personnelle, soulignant à quel point la nature peut encore réserver de grandes surprises, même dans son propre jardin.