Inondation

Fermeture de l'avenue Lambert entre Beauceville et Saint-Joseph-des-Érables

durée 09h30
9 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L'avenue Lambert, située entre Beauceville et Saint-Joseph-des-Érables, est fermée à la circulation depuis ce dimanche soir.

En effet, la partie située entre le rang des Érables et le chemin Doyon est actuellement partiellement inondée, me permettant pas le passage des véhicules. Cette fermeture est d'une durée indéterminée.

Il est donc recommandé de faire le détour pour emprunter la route 173 à partir de Beauceville ou Saint-Joseph-des-Érables, quelque soit le sens de circulation. Il est possible de suivre l'évolution de la situation en se rendant sur Québec511. 

 

