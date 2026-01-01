Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 9 h ce matin.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s) Saint-Martin ND — 44.8 m 178.60 m³/s Saint-Côme-Linière ND — 47.68 m 71.16 m³/s Barrage Sartigan Normal — 168.71 m 236.30 m³/s Saint-Georges Normal — 161.87 m ND Saint-Georges - Rivière Famine ND — 28.06 m 68.57 m³/s Notre-Dame-des-Pins Inondation mineure ^ 159.00 m ND Beauceville Surveillance ^ 150.03 m ND Saint-Joseph-de-Beauce ND v 143.57 m ND Vallée-Jonction Surveillance — 146.01 m ND Sainte-Marie Normal — 143.28 m ND Scott Normal — 141.07 m ND Saint-Lambert-de-Lauzon ND — 113.68 m 189.40 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)