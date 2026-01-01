Nous joindre
Système de surveillance

État de la situation de la rivière Chaudière

durée 10h00
11 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 9 h ce matin.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s)
Saint-Martin ND 44.8 m 178.60 m³/s
Saint-Côme-Linière ND 47.68 m 71.16 m³/s
Barrage Sartigan Normal 168.71 m 236.30 m³/s
Saint-Georges Normal 161.87 m ND
Saint-Georges - Rivière Famine ND 28.06 m 68.57 m³/s
Notre-Dame-des-Pins Inondation mineure ^ 159.00 m ND
Beauceville Surveillance ^ 150.03 m ND
Saint-Joseph-de-Beauce ND v 143.57 m ND
Vallée-Jonction Surveillance 146.01 m ND
Sainte-Marie Normal 143.28 m ND
Scott Normal 141.07 m ND
Saint-Lambert-de-Lauzon ND 113.68 m 189.40 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

 

 

 

 

