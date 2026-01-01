Nous joindre
Système de surveillance

État de la situation de la rivière Chaudière — PM

durée 17h00
11 mars 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 16 h aujourd'hui.

Comparativement à la lecture de ce matin (9 h), la situation est demeurée relativement stable tout le long du parcours, avec une tendance de niveau d'eau stable, malgré les précipitations du jour. Seul Saint-Joseph-de-Beauce enregistre une tendance à la hausse.

Côté météo, on prévoit encore de la pluie verglaçante, avec grésille et neige.

À Notre-Dame-des-Pins, fermeture de la 1re Avenue, à partir du Centre communautaire jusqu’au Manoir de la Roselière.

Fermée depuis dimanche soir, l'avenue Lambert à Beauceville est actuellement réouverte dans le secteur du pont de la rivière Le Bras.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s)
Saint-Martin ND 44.77 m 178.60 m³/s
Saint-Côme-Linière ND 47.62 m 63.45 m³/s
Barrage Sartigan Normal 168.59 m 239.90 m³/s
Saint-Georges Normal 161.73 m ND
Saint-Georges - Rivière Famine ND 28.00 m 63.32 m³/s
Notre-Dame-des-Pins Inondation mineure 159.00 m ND
Beauceville Surveillance 150.11 m ND
Saint-Joseph-de-Beauce Normal ^ 146.65 m ND
Vallée-Jonction Surveillance 145.95 m ND
Sainte-Marie Normal 143.35 m ND
Scott Normal 141.07 m ND
Saint-Lambert-de-Lauzon ND 113.71 m 411.90 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

