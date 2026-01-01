La rivière Chaudière sous surveillance après l'arrivée des glaces à Beauceville

Voir la galerie de photos

L'embâcle qui s'était formé à hauteur de Notre-Dame-des-Pins a cédé peu avant 11h dans ce secteur, remettant les glaces en mouvement vers Beauceville.



À noter qu'un second embâcle a également cédé au niveau du secteur du « Rocher », selon la Ville de Beauceville, qui indique que « les risques de débordement sont toujours présents et le niveau de la rivière est à la hausse ».

L'avenue Lambert entre le chemin Doyon et le rang des Érables, ainsi que le pont de la rivière Le Bras sont actuellement fermés à la circulation.

Actuellement sur place, EnBeauce.com vous propose de découvrir la situation en vidéo dans ces secteurs et invite la population à suivre le niveau de l'eau en direct sur le système de surveillance de la rivière Chaudière.



Ce dernier indiquait 151,5 m à 12h, dépassant le seuil d'inondation mineur. Pour rappel, le niveau d'inondation moyenne est fixé à 152 m et d'inondation majeure à 153,5 m.

Un état des lieux sera fait un peu plus tard pour faire une mise à jour de la situation.