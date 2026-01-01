Rivière Chaudière:  approbation du Plan directeur de l'eau

Le Plan directeur de l'eau 2024-2034, déposé par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), a été officiellement approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Préparé conformément à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (loi sur l’Eau), ce plan constitue le document de planification stratégique qui oriente la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant.

Il a été élaboré en concertation avec les acteurs de l'eau, soit les municipalités, les MRC, les producteurs agricoles et forestiers, les propriétaires riverains, les organismes environnementaux, les entreprises et les représentants gouvernementaux.

Il cible cinq problématiques prioritaires pour les dix prochaines années:

• L’introduction et la dispersion des espèces exotiques envahissantes.

• L’inondation de zones avec enjeux et débits de pointe associés.

• La perte et la dégradation des milieux humides, hydriques et riverains.

• La dégradation hydromorphologique des cours d’eau.

• La contamination des eaux par les pesticides

Cette approbation gouvernementale ouvre maintenant la porte à la phase d'action. Ainsi, Au cours des prochaines années, le Comité accompagnera les partenaires dans la réalisation des engagements pris, assurera le suivi des avancées sur le terrain et continuera de développer des projets structurants en collaboration avec les acteurs locaux. L’organisme de bassin versant de la rivière Chaudière coordonnera sa mise en œuvre jusqu’en 2034.

Pour Luc Proulx, président du conseil d’administration du COBARIC, cette approbation «n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est une validation de notre vision commune pour la rivière Chaudière. Grâce à la mobilisation de tous nos partenaires, nous sommes maintenant prêts à passer de la planification à l'impact réel sur le terrain pour léguer une ressource de qualité aux générations futures.»

Pour consulter le Plan directeur de l'eau, cliquez ici.