Orages violents possibles cet après-midi en Beauce

Environnement Canada a émis, ce mardi matin, une alerte jaune d’orages violents pour la Beauce, alors que des conditions météorologiques instables sont attendues au cours de l’après-midi.

Selon l’organisme, le niveau d’impact est jugé modéré, avec un degré de confiance élevé dans les prévisions. Des orages pourraient se développer et produire des rafales très fortes, de la grêle de grosse taille ainsi que de fortes pluies.

Ces conditions pourraient notamment rendre les activités nautiques dangereuses en raison de rafales soudaines sur les plans d’eau, un élément à surveiller pour plusieurs secteurs de la région.

Environnement Canada rappelle également que la foudre représente un risque réel.

Les autorités recommandent de sécuriser les objets extérieurs pouvant être déplacés par le vent et de suivre l’évolution de la situation au cours de la journée.

Les citoyens sont invités à demeurer attentifs aux mises à jour météorologiques.