Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 14 h aujourd'hui.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s) Saint-Martin ND — 44.8 m 208.90 m³/s Saint-Côme-Linière ND — 47.6 m 61.64 m³/s Barrage Sartigan Normal — 168.63 m 291.70 m³/s Saint-Georges Normal — 161.78 m ND Saint-Georges - Rivière Famine ND — 28.07 m 74.92 m³/s Notre-Dame-des-Pins ND v 156.00 m ND Beauceville Normal ^ 148.38 m ND Saint-Joseph-de-Beauce Normal ^ 146.18 m ND Vallée-Jonction Normal — 145.22 m ND Sainte-Marie Normal ^ 143.75 m ND Scott Normal ^ 141.73 m ND Saint-Lambert-de-Lauzon ND — 114.12 m 657.80 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

Malgré les pluies abondantes depuis hier, la situation reste normale. Il faut dire que l'eau circule librement compte tenu qu'il n'y aucune présence de glace.

Environnement Canada prévoit des précipitations moindres cet après-midi et en soirée. Celles-ci pourraient se transformer en légères chutes de neige pour ce lundi de Pâques. Le reste de la semaine s'annonce couvert, gris et maussade.