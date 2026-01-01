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Système de surveillance

État de la situation de la rivière Chaudière

durée 15h00
5 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 14 h aujourd'hui.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s)
Saint-Martin ND 44.8 m 208.90 m³/s
Saint-Côme-Linière ND 47.6 m 61.64 m³/s
Barrage Sartigan Normal 168.63 m 291.70 m³/s
Saint-Georges Normal 161.78 m ND
Saint-Georges - Rivière Famine ND 28.07 m 74.92 m³/s
Notre-Dame-des-Pins ND v 156.00 m ND
Beauceville Normal ^ 148.38 m ND
Saint-Joseph-de-Beauce Normal ^ 146.18 m ND
Vallée-Jonction Normal 145.22 m ND
Sainte-Marie Normal ^ 143.75 m ND
Scott Normal ^ 141.73 m ND
Saint-Lambert-de-Lauzon ND 114.12 m 657.80 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

Malgré les pluies abondantes depuis hier, la situation reste normale. Il faut dire que l'eau circule librement compte tenu qu'il n'y aucune présence de glace.

Environnement Canada prévoit des précipitations moindres cet après-midi et en soirée. Celles-ci pourraient se transformer en légères chutes de neige pour ce lundi de Pâques. Le reste de la semaine s'annonce couvert, gris et maussade.

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