Chaudière-Appalaches: 200 000 $ pour protéger les forêts contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette

La députée régionale de Chaudière-Appalaches, Isabelle Lecours, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, ont annoncé un soutien financier de 200 000 $ pour lutter contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) sur 2 565 hectares du territoire de Chaudière-Appalaches.

« Dans notre région, nos forêts font partie de notre quotidien et de notre économie, en plus d’être un joyau. L’investissement annoncé aujourd’hui est une excellente nouvelle pour Chaudière-Appalaches. Cela nous permettra de poursuivre nos efforts de protection de cette richesse de chez nous. C’est essentiel! », a mentionné Isabelle Lecours.

Cet investissement permettra de poursuivre les programmes de protection des peuplements contre la TBE au moyen de pulvérisations aériennes d’insecticide biologique dans certaines forêts atteintes par l’insecte. En plus de l’arrosage, plusieurs autres mesures sont déployées, telles que la récolte préventive des forêts vulnérables, l’utilisation de traitements sylvicoles adaptés et la récupération de forêts ayant une proportion variable d’arbres morts. Rappelons que la TBE se trouve en permanence dans les forêts du Québec, même en l’absence de l’épidémie. La densité des populations de l’insecte augmente graduellement pour atteindre le stade de l’épidémie tous les 30 à 35 ans.

« La forêt québécoise est au cœur de notre identité et de notre économie. Grâce aux investissements annoncés, nous nous donnons les moyens d’agir concrètement pour protéger la santé de nos forêts et en assurer l’avenir. En combinant différentes approches sur le terrain, nous pouvons mieux faire face aux défis comme les épidémies d’insectes, tout en continuant de soutenir les communautés qui vivent de la forêt », a souligné Kateri Champagne Jourdain.

Lors du dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il injectait 16 M$ supplémentaires pour l’année 2027-2028 pour renforcer ses efforts visant à protéger les forêts touchées par l’épidémie. Depuis 2018, ce sont 394,7 M$ qui ont été investis pour combattre la TBE au Québec.

Notons que l’insecticide biologique Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk), homologué par Santé Canada et jugé sans risque pour la santé humaine, la faune et la flore, est utilisé dans le cadre des opérations d’arrosage.