Une première «Hortiflore» à Beauceville

La Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville organise sa toute première fête Hortiflore, qui aura lieu le dimanche 24 mai.

L'événement, totalement gratuit, prendra place sur la rive Ouest, au coeur du Quartier de la débâcle, près de la Maison patrimoniale Fortier, à l'intersection de l'avenue Lambert et de la 120e rue.

Un programme chargé, entre 9 h et 15 h, propose diverses activités.

D'une part, pour le jardinage, on présentera un atelier de semis, alors que des plants et semences seront disponibles. De même. du paillis sera distribué gratuitement. À cet effet, les intéressés doivent apporter leurs contenants et une pelle. Aussi, le don de matériel horticole usagé s'effectuera sur le site.

Par ailleurs, des producteurs locaux tiendront un marché public, en plus d'activités familiales, dont un conte horticole pour les tout-petits.

Enfin, une visite guidée de la forêt nourricière, démarrée l'an dernier dans le secteur, complètera le programme.

Les partenaires qui accompagnent la SHEB pour la tenue de l'événement sont la Ville de Beauceville, la Corporation du quartier de la débâcle, le Marché public Beauce-Centre, l'organisme Le Murmure, le Comité d'aide de Beauceville, la Maison des jeunes Beauce-Centre, et la MRC Beauce-Centre.

Pour de plus amples détails, prière de consulter la page Facebook de la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.