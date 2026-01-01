Le COBARIC invite les citoyens à se préparer au printemps

Alors que le printemps s'installe et que les températures grimpent, le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) rappelle aux résidents l'importance de demeurer vigilants face aux risques d'inondations.

La fonte rapide des neiges combinée aux averses printanières peut provoquer des crues soudaines sur le bassin versant de la rivière Chaudière. Le COBARIC encourage donc vivement la population à s'abonner gratuitement au Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) sur rivierechaudiere.ca pour suivre l'évolution des cours d'eau en temps réel.

En complément des alertes du SSRC, les citoyens sont invités à consulter la fiche d'information du gouvernement sur la préparation aux inondations et à suivre les communications de leur municipalité, qui demeure le premier répondant en cas d'urgence.

Un système de surveillance efficace

Depuis 2009, le SSRC permet aux citoyens de suivre en temps réel le niveau d'eau et le débit de la rivière grâce à un réseau de stations hydrométriques réparties sur le territoire. Le COBARIC coordonne ce système entre les municipalités participantes et assure le bon fonctionnement des équipements avant chaque saison à risque.

La carte interactive disponible sur le site web présente les différentes stations et les tronçons de rivière qu'elles couvrent.

Des alertes directes et personnalisées

Le Système de surveillance assure une vigilance constante grâce à un système d'alerte.

D’une part, des notifications sont générées automatiquement dès que le niveau d’eau franchit les seuils d’inondation prédéfinis. D’autre part, les municipales peuvent diffuser des messages personnalisés pour transmettre des consignes spécifiques.

Pour s'abonner, rendez-vous sur la page rivierechaudiere.ca/sabonner et sélectionnez les stations qui vous concernent. Pour les alertes par courriel, entrez simplement votre adresse.