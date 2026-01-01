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Nouvelle-Beauce

Réouverture de l'écocentre régional

durée 15h00
14 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

L'écocentre régional de la Nouvelle-Beauce, situé à Sainte-Marie, rouvre ses portes à compter d'aujourd'hui, vient d'annoncer la MRC du territoire.

À la suite de la période de transition amorcée en début d’année, cela aura permis à la MRC de reprendre la gestion complète du site, auparavant confiée  à une entreprise privée, et de réorganiser ses infrastructures. 

Selon les administrateurs municipaux, les changements apportés permettent d’offrir des services améliorés à la population, notamment en:

• lui offrant la gratuité complète pour toutes les matières acceptées;
• acceptant de nouvelles matières, telles que les matelas et les vapoteuses. 

De plus, au cours de l’été, un espace consacré au réemploi sera aménagé. Sous le dôme prévu à cet effet, les  citoyens pourront déposer des objets en bon état, qui pourront être récupérés gratuitement par d’autres afin de leur donner une seconde vie. 

Désormais, l’écocentre régional situé à Sainte-Marie est réservé aux matières d’origine résidentielle. En  n’acceptant plus celles provenant des entreprises, qui entraînaient des coûts de traitement élevés, la MRC  peut concentrer ses ressources sur les besoins de la population et renforcer la mission de ce service. 

Concernant les heures d’ouverture, celles-ci pourraient être ajustées au cours des prochaines semaines en  fonction de l’achalandage observé. Pour le moment, l’écocentre sera accessible selon l’horaire estival  suivant : 

• Lundi : Fermé 
• Mardi : 8 h 30 - 17 h 30
• Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
• Jeudi : 8 h 30 - 17 h 30
• Vendredi : 8 h 30 - 17 h 30
• Samedi : 8 h - 17 h
• Dimanche : Fermé 

La MRC remercie la population pour sa collaboration et sa patience tout au long de cette transition et se  réjouit de pouvoir à nouveau offrir ce service essentiel à ses citoyens. 

Des changements à Frampton 

Du côté de l’écocentre situé à Frampton, les citoyens et citoyennes de La Nouvelle-Beauce bénéficient  désormais, eux aussi, de la gratuité pour l’ensemble des matières acceptées. Par ailleurs, une harmonisation  des services a été réalisée : les matières désormais acceptées sont les mêmes dans les deux écocentres,  facilitant ainsi l’expérience des usagers et assurant une offre de service uniforme sur le territoire.

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