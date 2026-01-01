Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 9 h 30 aujourd'hui.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s) Saint-Martin ND — 44.8 m 203.30 m³/s Saint-Côme-Linière ND — 47.8 m 107.30 m³/s Barrage Sartigan Normal — 168.67 m 312.80 m³/s Saint-Georges Normal — 161.86 m ND Saint-Georges - Rivière Famine ND — 28.61 m 138.60 m³/s Notre-Dame-des-Pins ND — 156.00 m ND Beauceville Normal — 148.76 m ND Saint-Joseph-de-Beauce Normal — 146.18 m ND Vallée-Jonction Normal — 146.39 m ND Sainte-Marie Normal — 143.73 m ND Scott Normal ^ 141.63 m ND Saint-Lambert-de-Lauzon ND — 114.18 m 672.10 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

Toutes les stations en mesure d'effectuer des lectures signalaient un seuil du niveau de l'eau à l'état normal, avec une tendance à la hausse à la hauteur de Scott. Le pont de Saint-Joseph-de-Beauce, qui avait été fermé mercredi en raison d'une inondation mineur de la route 276, est rouvert.

Environnement Canada prévoit une température de 17 ° C, ce samedi 18 avril, ce qui amènera une fonte des neiges dans la vallée de la Chaudière. De plus, un mélange de pluie et de neige dans le nuit de samedi à dimanche alimenteront la rivière qui pourrait se gonfler à nouveau.

Les autorités municipales d'intervention vont garder un oeil ouvert sur la situation.