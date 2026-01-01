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État de la situation de la rivière Chaudière

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17 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voici un état de la situation de la rivière Chaudière, selon une lecture des données du SSRC (Système de suveillance de la rivière Chaudière) effectuée à 9 h 30 aujourd'hui.

Le présent tableau compile les stations de l'amont jusqu'à l'aval de la rivière.

Station Seuil Tendance Niveau Débit (m³/s)
Saint-Martin ND 44.8 m 203.30 m³/s
Saint-Côme-Linière ND 47.8 m 107.30 m³/s
Barrage Sartigan Normal 168.67 m 312.80 m³/s
Saint-Georges Normal 161.86 m ND
Saint-Georges - Rivière Famine ND 28.61 m 138.60 m³/s
Notre-Dame-des-Pins ND 156.00 m ND
Beauceville Normal 148.76 m ND
Saint-Joseph-de-Beauce Normal 146.18 m ND
Vallée-Jonction Normal 146.39 m ND
Sainte-Marie Normal 143.73 m ND
Scott Normal ^ 141.63 m ND
Saint-Lambert-de-Lauzon ND 114.18 m 672.10 m³/s

Légende: — (stable) ^ (hausse) v (baisse) ND (non disponible)

Toutes les stations en mesure d'effectuer des lectures signalaient un seuil du niveau de l'eau à l'état normal, avec une tendance à la hausse à la hauteur de Scott. Le pont de Saint-Joseph-de-Beauce, qui avait été fermé mercredi en raison d'une inondation mineur de la route 276, est rouvert.

Environnement Canada prévoit une température de 17 ° C, ce samedi 18 avril, ce qui amènera une fonte des neiges dans la vallée de la Chaudière. De plus, un mélange de pluie et de neige dans le nuit de samedi à dimanche alimenteront la rivière qui pourrait se gonfler à nouveau.

Les autorités municipales d'intervention vont garder un oeil ouvert sur la situation.

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