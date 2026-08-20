Inspection à l'usine Royal Mat: pas d'odeurs détectées par l'Environnement

Une inspection du site de l’usine de recyclage de pneus Royal Mat, à Beauceville, réalisée le 27 juillet dernier par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changement climatiques, de la Faune et des Parcs, «n’a pas permis de constater d’odeurs» provenant des installations.

« Les faits recueillis lors de cette inspection sont en cours d’analyse. Si des manquements à la Loi sur la qualité de l’environnement ou ses règlements sont constatés, le ministère assurera le suivi de ceux-ci conformément à sa Directive sur le traitement des manquements », a fait savoir Frédéric Fournier, porte-parole régional du ministère, dans un message courriel acheminée à EnBeauce.com.

Rappelons que depuis le début de l'été, une démarche entreprise par Richard Duval et sa conjointe Chantal Poulin, afin de mettre en lumière sur la place publique cette problématique de la qualité de l'air qui affecte notamment leur quartier, s'est traduite par une mobilisation citoyenne qui a pris de l'ampleur.

Ainsi, près de 400 personnes ont jusqu'ici signé une pétition qui réclame, entre autres, que « des interventions vigoureuses » soient menées par la Ville de Beauceville et l'Environnement pour que cessent les vapeurs de caoutchouc et de soufre. En outre, les activités de l'usine produisent aussi des retombées de suie qui salissent les propriétés limitrophes au parc industriel où se trouvent les installations.

Par ailleurs, le porte-parole a confirmé que le ministère avait reçu 25 signalements pour des odeurs provenant de l'usine de Royal Mat, et pour lesquels 10 fiches d’odeurs ont été collectées, et ce, depuis le 30 juin, qui correspond au début de la mobilisation des résidents beaucevillois.

Lundi, à la séance du conseil municipal, le maire Patrick Mathieu a indiqué qu'il avait finalement pu s'entretenir de vive-voix avec un représentant de l'entreprise, qui vient tout juste d'être achetée par la North West Rubber (NWR), une compagnie dont le siège social se trouve à Abbotsford en Colombie-Britannique. « On a eu une très bonne rencontre. Ils sont au fait de ce qui se passe et de l’insatisfaction des citoyens. Je leur ai clairement exprimé mes attentes », a partagé le premier magistrat.

De même, il entend communiquer avec l'administration de la Ville de Sherbrooke pour savoir comment celle-ci s'accommode de l'autre usine de recyclage de caoutchouc au Québec, qui appartient également à NWR.

Enfin, malgré de nombreuses tentatives, EnBeauce.com n'a pas été en mesure de parler avec un porte-parole du groupe qui n'a répondu à aucune des sollicitations de notre média.

La pétition en ligne est toujours active. Les résidents de Beauceville qui voudraient la signer peuvent le faire en cliquant directement ici.