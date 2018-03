Arrestation de cinq personnes en matière de stupéfiants

Cinq personnes ont été arrêtées ce matin (14 mars) dans les régions de Québec, Lotbinière, Portneuf et Laval en lien avec des stupéfiants dans le cadre du projet Outrer.

Quatre hommes et une femme, entre 27 et 36 ans ont été arrêtés et comparaitront au palais de justice de Québec sous divers chez d’accusation en matière de stupéfiants.

Le projet Outrer visait, le 4 juillet 2017, le démantèlement d’un réseau de fournisseurs et de distributeurs de stupéfiants dans plusieurs régions du Québec, mais principalement Lévis, Québec, Portneuf, Lotbinière, L’Île d’Orléans, Matane et Sept-Îles.

Quatre suspects, trois hommes et une femme entre 25 et 35 ans avaient été arrêtés. De la cocaïne et des comprimés de méthamphétamine avaient été saisis.