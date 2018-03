Trois individus ont comparu au palais de justice de St-Joseph sous divers chefs d’accusation

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, ce matin du 27 mars, à l’arrestation de trois personnes ainsi qu’à deux perquisitions relativement à des vols qualifiés survenus en Beauce entre le 25 janvier et le 6 mars 2018.

Tommy Thireau, 28 ans, de Sainte-Claire, Maxime Chartier, 23 ans, et Carol-Ann Savoie, 23 ans, tous deux de Frampton, ont été arrêtés respectivement à leurs résidences.

À la suite, ils ont comparu au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce sous divers chefs d’accusation, dont celui de vol qualifié.

Durant les perquisitions, les policiers ont saisi divers accessoires de déguisement, des cellulaires, des armes à feu, de l’argent ainsi que de la drogue.

Cette arrestation a été coordonnée par les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM). Ils regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.