Les policiers de la MRC de Bellechasse ont procédé à l'arrestation d'un jeune homme de 19 ans, le 23 mai dernier, vers 18 h 45.

En effet, l'homme originaire d’Armagh a été intercepté roulant à une vitesse excédant 145 km/h, dans une zone de 90 km/h, sur la route 281 à Saint-Raphaël.

En plus de se voir recevoir une amende de 869 $ et 10 points d'inaptitude, son permis a été suspendu pour une période de 7 jours et son véhicule a quant à lui été remisé.