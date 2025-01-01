Incendie dans un immeuble à logements

Les locataires de trois appartements d'un immeuble à logements de Beauceville ont été mis à la rue, à la suite d'un incendie qui a ravagé le bâtiment où ils habitaient.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été appelés vers 20 h, hier soir, à se rendre à l'intersection de la 126e rue et de la 6e avenue, où l'incendie faisait déjà rage.

Le feu se trouvait dans le plancher, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'immeuble et a été difficile à maîtriser, car il s'est répandu dans les murs à double cloison, a indiqué le directeur du SSI, Daniel Fortin. Encore tôt ce matin, les pompiers ont dû intervenir pour arroser le site. Au moment d'écrire ces lignes, la pelle mécanique avait été mandé pour démolir la structure affaiblie.

Personne parmi les locataires n'ont été blessés. Ils ont passé la nuit parmi des membres de leur famille. Ils seront référés à la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide.

Les SSI de Saint-Victor et de Saint-Joseph-de-Beauce étaient aussi sur place en entraide.