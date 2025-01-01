Nous joindre
novembre 2025

Les véhicules lourds dans la mire des policiers de la province

durée 06h00
10 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Au cours du mois de novembre dernier, les policiers de la province ont mené 1 160 opérations dans le cadre du Plan de surveillance des véhicules lourds, en collaboration avec Contrôle routier Québec.

Ces opérations ont permis d’intercepter 1 845 véhicules lourds et de remettre 1 909 constats d’infraction. Ce plan de surveillance vise à intensifier la surveillance, prévenir les comportements à risque et rappeler l’importance du Code de la sécurité routière, en particulier pour les conducteurs de véhicules lourds.

Parmi les principaux comportements imprudents ciblés, notons le respect de la signalisation, suivre de trop près, les distractions au volant, la ceinture de sécurité, ne pas céder le passage et la vitesse excessive.

Les règles particulières concernant les propriétaires et les exploitants de véhicules lourds sont la vérification des heures de conduite, la ronde de sécurité, les équipements non conformes et le limitateur de vitesse

L’Association des directeurs de police du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, publiera à chaque mois un bilan de ce plan de surveillance.

