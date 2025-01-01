La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 28 novembre, vers 12 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur l’autoroute 73, à Saint-Isidore, pour un véhicule circulant de façon erratique. Lors de l’interception, ils ont rapidement obtenu des motifs raisonnables de croire que le conducteur, un homme de 46 ans de Québec, avait les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été arrêté et conduit au poste de la Nouvelle-Beauce, pour y fournir des échantillons d’haleine. Ils ont révélé un taux largement supérieur au triple de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, le véhicule saisi pour 30 jours. L’homme a été libéré avec une citation à comparaître.

— Le 29 novembre, vers 1 h 30, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur l’autoroute 73, à Sainte-Marie, qui avait une conduite erratique. Les vérifications ont permis de déterminer que le conducteur, un homme de 28 ans de Saint-Georges, avait les capacités affaiblies par l’alcool. Après son arrestation, il a été conduit au poste pour un test d’alcoolémie, révélant un taux supérieur au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule saisi pour 30 jours. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

— Le 2 décembre, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont répondu à un appel sur le stationnement d’un commerce à grande surface de Saint-Georges pour une collision liée aux capacités affaiblies par la drogue. En effet, la conductrice âgée de 61 ans, de Saint-Georges, avait percuté un muret de ciment. Mise sous arrestation, elle a été évaluée par un agent évaluateur en reconnaissance des drogues. Son permis a été suspendu 90 jours et son véhicule remisé.

— Le 3 décembre, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont tenu un point de contrôle routier à l’intersection des rues Saint-Martin et Saint-Gabriel, à Sainte-Marie. Cette opération visait à vérifier la conformité des pneus d’hiver, ceux-ci étant obligatoires depuis le 1er décembre. Quatre policiers ont été mobilisés pour cette opération préventive, au cours de laquelle près de 150 véhicules ont été inspectés. Aucune infraction n’a été constatée.

— Le département des enquêtes du Centre de services MRC Saint-Georges enquête actuellement sur trois dossiers de fraude de type «Faux représentant». Dans ce stratagème, les fraudeurs se font passer pour des policiers et informent les victimes qu’elles seraient impliquées dans une affaire de blanchiment d’argent. Ils maintiennent ensuite la pression et exigent un virement bancaire afin de régler la situation, en prétendant qu’un mandat d’arrêt sera émis contre elles si elles refusent. Le corps policier invite la population à consulter son site internet pour plus de détails sur la prévention de la fraude.