Des travaux qui suscitent la grogne à Sainte-Clotilde

Depuis le début du mois, le 11e Rang, à Sainte-Clotilde, fait l'objet de travaux. On procède à l'installation d'une conduite de gaz. Les travaux s'étendent sur plus de 8 km. Or, la population se demande de plus en plus ce qu'il se passe. La grogne se fait sentir.

Cette situation n'est pas sans inquiéter les résidents du secteur, qui se demandent quand les travaux seront terminés. Il faut savoir que ce qui leur pose problème est ceci : un tuyau jaune est installé en plein milieu du rang. Cette situation force automobilistes à choisir un côté ou l'autre, ce qui est dangereux. Les entrées des résidences sont encombrées ; la circulation du trafic lourd nuit à la qualité de vie des résidents des environs.

Le 26 juillet dernier, dans ce même rang, une grange a été rasée par un incendie. Les pompiers ont eu de la difficulté à y circuler : le tuyau traverse la route sur des kilomètres. Heureusement, aucune vie n'a été menacée.

Selon nos informations, la livraison de poste y est impossible depuis quelque temps. Pis encore, des résidents ont même eu des échanges verbaux qui ont été musclés avec des intervenants sur le chantier. Cette semaine, la Sûreté du Québec a même dû y faire une intervention.

Des réactions catégoriques

Une résidente du 11e Rang, Joany Turcotte, déplore cette situation : « Et se faire dire qu'il n'est pas question que tu passes là quand ta maison est en plein milieu... On ne sait jamais si on va pouvoir sortir de chez nous et si on va avoir le droit de revenir. Stress inutile pour une femme enceinte de 35 semaines.. Même plus le droit d'avoir de la visite chez nous. »

Un travailleur, Sergio Huard, dit être pénalisé par ces travaux : « J'ai plusieurs vannes de bois à sortir de ce rang-là, et je ne peux pas les sortir. Je suis à la veille de demander des dons pour vivre. »

Des citoyens nous ont fait savoir que les feux de signalisation sont défectueux par moment. Avant-hier, quelqu'un s'est aperçu que les feux étaient rouges de part et d'autre du trajet.

Énergir (Gaz métro) s'explique

Au bout du fil, Maude Hébert, conseillère aux affaires publiques chez Énergir, semblait ignorer la situation. Cependant, Mme Hébert nous a assuré que le dossier suivrait son cours, qu'elle avisera le chargé de projet concerné et qu'elle est heureuse d'avoir eu vent de cette situation pour qu'elle puisse de régler.

Mise à jour

Vers 15 h 40, Noémie Prégent-Charlebois, porte-parole d'Énergir, nous a téléphoné. Ces travaux visent à desservir la MRC des Appalaches et la MRC de Beauce-Sartigan en gaz naturel. Selon la porte-parole, le tuyau est placé en plein de milieu de la voie parce qu'il doit être soudé avant d'être mis sous la terre. De plus, la situation s'est compliquée en raison de la présence de poteaux téléphoniques dans le fossé du 11e Rang. Si la météo le permet, les travaux devraient être terminés d'ici trois semaines.

La porte-parole d'Énergir rappelle que des portes ouvertes ont été organisées en mai dernier et que tous les foyers concernés ont été dûment avisés. De plus, fait-elle valoir, des options de détour sont proposées aux automobilistes. Enfin, Noémie Prégent-Charlebois soutient que la société Énergir est consciente des inconvénients causés et qu'elle s'assurera de prendre les meilleurs moyens pour que tout rendre dans l'ordre.