Dans le dossier de l'Escouade Canine

Cruauté animale: neuf mois de détention dans la collectivité pour Eve « Raphaël » Chaussé

durée 12h00
6 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Eve « Raphaël »Chaussé, ex-employé de l’Escouade canine MRC, a été condamné à neuf mois de détention dans la collectivité après avoir plaidé coupable à l’ensemble des accusations portées contre lui, en lien avec des gestes de cruauté envers des animaux, ce lundi 2 février.

La sentence a été imposée par la juge Josée Lemieux, au terme d’une suggestion commune présentée par les parties à l’issue d’un processus de facilitation judiciaire.

Les accusations retenues concernent notamment le fait d’avoir volontairement causé la mort d’animaux, d’avoir infligé de la douleur, de la souffrance ou des blessures sans nécessité, ainsi qu’une accusation de possession de cocaïne et un bris de conditions. La drogue, soit environ quatre grammes de cocaïne, avait été découverte lors de son arrestation en février 2024.

Les faits reprochés se sont déroulés alors que l’accusé était à l’emploi de l’Escouade canine MRC, où il avait été embauché à la fin du mois de juin 2023. Les événements sont liés à des interventions effectuées dans des contextes d’insalubrité impliquant un grand nombre d’animaux, principalement des chats.

En plus de la peine de détention dans la collectivité, Eve « Raphaël » Chaussé devra respecter une période de probation de deux ans à l’issue de sa sentence. Durant cette période, il lui sera interdit de travailler dans un emploi impliquant un contact avec des animaux et de posséder ou d’avoir sous sa garde des animaux, à l’exception de deux chiens déjà en sa possession.

Dans ce dossier, le propriétaire de l’Escouade canine MRC, Simon Bédard, doit pour sa part subir son procès, d'une durée de quatre jour, à partir du 21 d’avril prochain.

