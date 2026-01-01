La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 27 janvier, vers 17 h, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la rue Principale, à Vallée-Jonction, puisqu’il n’était pas autorisé à circuler. Le conducteur, un homme de 37 ans de Vallée-Jonction, a reçu quatre constats d’infraction pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction, pour avoir remis en circulation un véhicule, alors que les sommes exigées par la SAAQ n’avaient pas été acquittées, pour avoir mis en circulation un véhicule sans être couvert par une assurance — responsabilité et pour avoir trompé un agent de la paix par fausse déclaration, le tout totalisant 2 096 $.

— Le 23 janvier, vers 3 h, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre à l’intersection du rang St-Henri et du rang Bas-St-Jacques à Saint-Bernard pour une collision. Le conducteur, un homme de 18 ans originaire de Saint-Elzéar, présentait une perte d’équilibre ainsi qu’une odeur d’alcool. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste afin de fournir des échantillons d’haleine à l’aide de l’éthylomètre. Les résultats ont révélé des taux supérieurs au double de la limite permise. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Il a été libéré par voie de citation à comparaître.

— Le 24 janvier, vers 19 h 30, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur la bretelle de sortie de l’autoroute 73 à Sainte-Marie, où un véhicule était immobilisé sur la chaussée. L’appel mentionnait que le conducteur semblait en état d’ébriété. Sur place, les policiers ont constaté une forte odeur d’alcool ainsi que des difficultés d’élocution chez le conducteur, un homme de 30 ans de Scott. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste de Sainte-Marie, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’aide de l’éthylomètre. Les résultats ont révélé des taux supérieurs au double de la limite permise. En raison d’une récidive, il a reçu un constat d’infraction de 524 $ assorti de quatre points d’inaptitude pour conduite avec les capacités affaiblies, ainsi qu’un autre constat de 524 $ pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de la classe appropriée. Son véhicule a été saisi pour une période de 90 jours en raison de la récidive et son permis de conduire a également été suspendu pour la même durée. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

— Le 29 janvier, vers 22 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont observé un véhicule qui effectuait des infractions au Code de sécurité routière en ne s’immobilisant pas face à un feu rouge, et en ne respectant pas les panneaux signalisations. Le conducteur avait aussi une conduite erratique. Les patrouilleurs ont intercepté le véhicule dans le stationnement situé sur la 118e Rue, à Saint-Georges. Le conducteur de 45 ans, de Sainte-Anne-des-Plaines, présentait des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool. Il a échoué les tests éthylométriques avec un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Une accusation de conduite avec les capacités affaiblies sera soumise au DPCP. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et le véhicule saisi 30 jours.

— Le 1er février, vers 4 h 30, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus sur une sortie de route sur la route 204, à Saint-Martin. Personne n’a été blessé. Toutefois, le conducteur de 29 ans, de Saint-Hilaire-de-Dorset, sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, puisqu’il a échoué les tests éthylométriques avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule remorqué.